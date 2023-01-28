В Запорожской области в результате обстрелов нескольких районов пострадал человек – секретарь горсовета

По его словам, под огнем оказались населенные пункты Ольговского, Полтавки, Малиновки, Червоного, Гуляйполя, Староукраинки, Чаривного, Орехова, Новоданиловки, Новоандреевки и Каменского.
Разрушения жилья и гражданских объектов зафиксированы в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.
"К сожалению, пострадал один человек", – написал Куртев.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
26 января в 3.40 российские военные из зенитно-ракетного комплекса С-300 нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе. Ранее власти сообщали, что ночью оккупанты нанесли два ракетных удара по Павловской общине Запорожского района. Взрывами был поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры.