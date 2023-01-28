В Запорожской области в результате обстрелов нескольких районов пострадал человек – секретарь горсовета

Разрушения зафиксированы в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міськради / Telegram

По его словам, под огнем оказались населенные пункты Ольговского, Полтавки, Малиновки, Червоного, Гуляйполя, Староукраинки, Чаривного, Орехова, Новоданиловки, Новоандреевки и Каменского.

Разрушения жилья и гражданских объектов зафиксированы в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.

"К сожалению, пострадал один человек", – написал Куртев.