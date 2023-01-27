Россияне завезли 800 полицейских в оккупированную Запорожскую область – Федоров

По словам Федорова, главная причина такого решения – кадровый голод.

"Местные полицейские-коллаборанты зарекомендовали себя как крысы-беглецы: или увольняются, или пытаются уехать в Крым. Поэтому пришлось искать кадры на России", – отметил мэр.

Федоров добавил, что полицейских из РФ собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место, так как опасаются украинских партизан.