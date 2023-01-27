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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне завезли 800 полицейских в оккупированную Запорожскую область – Федоров

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По словам Федорова, российских полицейских завели в оккупированные части области из-за кадрового голода
По словам Федорова, российских полицейских завели в оккупированные части области из-за кадрового голода
Фото: depositphotos.com

Из Ростовской области и Краснодарского края России в оккупированную часть Запорожской области завезли 800 полицейских. Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона, видео опубликовано в его Telegram.

По словам Федорова, главная причина такого решения – кадровый голод.

"Местные полицейские-коллаборанты зарекомендовали себя как крысы-беглецы: или увольняются, или пытаются уехать в Крым. Поэтому пришлось искать кадры на России", – отметил мэр.

Федоров добавил, что полицейских из РФ собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место, так как опасаются украинских партизан.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, война, оккупация, Мелитополь, нападение, вторжение, Васильевка, война России против Украины, полицейский, войска, Иван Федоров, Токмак, россияне
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