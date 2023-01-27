Россияне завезли 800 полицейских в оккупированную Запорожскую область – Федоров

По словам Федорова, главная причина такого решения – кадровый голод.
"Местные полицейские-коллаборанты зарекомендовали себя как крысы-беглецы: или увольняются, или пытаются уехать в Крым. Поэтому пришлось искать кадры на России", – отметил мэр.
Федоров добавил, что полицейских из РФ собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место, так как опасаются украинских партизан.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.