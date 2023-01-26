Задержан подполковник управления СБУ в Запорожской области, его подозревают в передаче россиянам секретной информации

По данным следствия, подполковник передавал РФ схемы размещения блокпостов области и другую секретную информацию Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"Установлено, что после полномасштабного вторжения он стал скрыто собирать учредительные данные своих сослуживцев и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел", – говорится в сообщении.

Сотруднику СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Меру пресечения суд еще не определил.

В Офисе генпрокурора сегодня сообщили, что в госизмене подозревают подполковника СБУ "одного из областных управлений, граничащего с временно оккупированной территорией".

По данным следствия, правоохранитель скрыто собирал служебную информацию по результатам оперативно-разыскной деятельности и информацию, составляющую государственную тайну.

"В частности, его интересовали схемы размещения блокпостов области. С помощью личного мобильного телефона он фотографировал документы. В дальнейшем, используя мессенджер Теlegram и электронную почту, зарегистрированную на российском домене, передавал информацию представителям страны-агрессора", – сообщили в Офисе генпрокурора.

В ходе обысков правоохранители нашли мобильные телефоны, сим-карты российских операторов и другие доказательства.

"Также установлено, что он имеет связи, в том числе и родственные, с представителями правоохранительных и государственных органов РФ", – говорится в сообщении.