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ПОЛИТИКА

СБУ сообщила об обысках в горсовете Полтавы

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СМИ пишут, что СБУ проводила обыск в связи с делом, в котором фигурирует мэр Полтавы
СМИ пишут, что СБУ проводила обыск в связи с делом, в котором фигурирует мэр Полтавы
Фото: СБ України / Twitter

Служба безопасности Украины провела обыски в городском совете Полтавы. Об этом 24 января сообщили "Украинской правде" в пресс-службе СБУ.

"Следователи полтавского управления СБУ под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры проводили обыски в Полтавском горсовете. Эти действия происходили в рамках предварительно открытого уголовного производства по ст. 114-2 УКУ", – сказали в пресс-службе.

Указанная статья Уголовного кодекса Украины касается "совершенного в условиях военного положения несанкционированного распространения информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных военных формирований".

Собеседники издания в правоохранительных органах объяснили, что следственные действия в горсовете Полтавы происходили в рамках расследования уголовного производства, в котором фигурирует мэр города Александр Мамай.

29 декабря 2022 года правоохранители сообщили Мамаю о подозрении в распространении сведений о размещении ВСУ. По данным Офиса генпрокурора, чиновник на брифинге 15 декабря несанкционированно распространял информацию о дислокации украинских подразделений.

В СБУ подчеркнули, что эти сведения "не размещались в открытом доступе ни Генштабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами".

22 декабря депутаты Полтавского горсовета пытались отправить Мамая в отставку, но для этого не хватило шести голосов.

Контекст:

Мамай был мэром Полтавы в 2010–2018 годах, в 2020-м он снова выиграл выборы. Политик неоднократно попадал в скандалы.

4 декабря 2021 года в эфире телеканала "Наш" Мамай заявил, что на Донбассе друг с другом воюют США и Россия. "Общаясь с жителями нашего города, больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения (что касается политики), все-таки мне кажется, что у нас происходят эти боевые действия на нашей территории – воюют два сверхгосударства. Это Соединенные Штаты Америки и Россия", – сказал мэр. Мамай также выразил сожаление из-за того, что Украина прекратила сотрудничество с Россией. "Очень жаль, что идет брат на брата", – добавил он.

После этого Мамай попал в базу сайта "Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, Полтава, горсовет, расследование, следователь, обыски, Служба безопасности Украины, сотрудничество, мэр
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