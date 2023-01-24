СБУ сообщила об обысках в горсовете Полтавы

СМИ пишут, что СБУ проводила обыск в связи с делом, в котором фигурирует мэр Полтавы Фото: СБ України / Twitter

"Следователи полтавского управления СБУ под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры проводили обыски в Полтавском горсовете. Эти действия происходили в рамках предварительно открытого уголовного производства по ст. 114-2 УКУ", – сказали в пресс-службе.

Указанная статья Уголовного кодекса Украины касается "совершенного в условиях военного положения несанкционированного распространения информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных военных формирований".

Собеседники издания в правоохранительных органах объяснили, что следственные действия в горсовете Полтавы происходили в рамках расследования уголовного производства, в котором фигурирует мэр города Александр Мамай.

29 декабря 2022 года правоохранители сообщили Мамаю о подозрении в распространении сведений о размещении ВСУ. По данным Офиса генпрокурора, чиновник на брифинге 15 декабря несанкционированно распространял информацию о дислокации украинских подразделений.

В СБУ подчеркнули, что эти сведения "не размещались в открытом доступе ни Генштабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами".

22 декабря депутаты Полтавского горсовета пытались отправить Мамая в отставку, но для этого не хватило шести голосов.