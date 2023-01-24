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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала подозреваемого в подготовке ракетного удара по электроподстанции в Кропивницком

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Суд арестовал подозреваемого
Суд арестовал подозреваемого
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности РФ. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 24 января.

По данным следствия, задержанный собирал информацию о размещении подразделений сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона.

"В первую очередь его интересовали локации местных объектов энергетики. Также по указанию врага он должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком. По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту. В случае успешной воздушной атаки захватчики планировали продолжить серию обстрелов по территории областного центра, используя наводки агента ФСБ", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали мужчину при попытке установления GPS-трекера вблизи электроподстанции.

"По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужба РФ завербовала после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных среди своего окружения. Для сбора информации для ФСБ их агент выходил на местность и осуществлял фото-, видеофиксацию украинских объектов. Полученный "отчет" с электронными координатами передавал врагу через анонимные мессенджеры", – проинформировали в пресс-центре.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд его арестовал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Кировоградская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Кропивницкий
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