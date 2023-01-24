СБУ объявила подозрение журналистке с каналов Медведчука – СМИ

Подозрение Панченко сообщили за распространение оправданий вооруженной агрессии России против Украины.
4 января стало известно, что СБУ начала досудебное расследование в отношении Панченко. В службе говорили, что пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют сознанием зрителей в интересах России.
Среди прочего речь шла о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном россиянами Мариуполе Донецкой области, в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы РФ.
Панченко ранее работала в Украине на телеканалах холдинга, который связывали с пророссийским политиком, кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком, в частности на NewsOne и "Першому незалежному". Сейчас она ведет Telegram-канал и публикует пропагандистские материалы в других социальных сетях.
В декабре 2022 года Панченко сообщила в Telegram, что приехала на Донбасс. В других постах она писала о посещении временно оккупированных российскими войсками Донецка и Мариуполя. Позже она опубликовала в YouTube видео о поездке на оккупированную территорию. Источники издания "Детектор медиа" в правоохранительных органах сообщили, что Панченко не могла оказаться на оккупированной территории законно, поскольку в августе она покинула Украину и больше не возвращалась.
Панченко внесена в базу сайта "Миротворец" за распространение нарративов кремлевской пропаганды и пособничество оккупантам.