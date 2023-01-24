ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ объявила подозрение журналистке с каналов Медведчука – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, подозрение Панченко сообщили за распространение оправданий вооруженной агрессии России
По данным СМИ, подозрение Панченко сообщили за распространение оправданий вооруженной агрессии России
Скриншот: ПАНЧЕНКО / YouTube

Служба безопасности Украины объявила о подозрении телеведущей Диане Панченко. Об этом изданию "Украинская правда" рассказал собеседник в правоохранительных органах

Подозрение Панченко сообщили за распространение оправданий вооруженной агрессии России против Украины.

4 января стало известно, что СБУ начала досудебное расследование в отношении Панченко. В службе говорили, что пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют сознанием зрителей в интересах России.

Среди прочего речь шла о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном россиянами Мариуполе Донецкой области, в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы РФ.

Контекст:

Панченко ранее работала в Украине на телеканалах холдинга, который связывали с пророссийским политиком, кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком, в частности на NewsOne и "Першому незалежному". Сейчас она ведет Telegram-канал и публикует пропагандистские материалы в других социальных сетях.

В декабре 2022 года Панченко сообщила в Telegram, что приехала на Донбасс. В других постах она писала о посещении временно оккупированных российскими войсками Донецка и Мариуполя. Позже она опубликовала в YouTube видео о поездке на оккупированную территорию. Источники издания "Детектор медиа" в правоохранительных органах сообщили, что Панченко не могла оказаться на оккупированной территории законно, поскольку в августе она покинула Украину и больше не возвращалась.

Панченко внесена в базу сайта "Миротворец" за распространение нарративов кремлевской пропаганды и пособничество оккупантам. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, СБУ, Украина, Донбасс, Мариуполь, фильм, агрессия, журналисты, Украинская правда, Служба безопасности Украины, медиа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками
"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками
"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа
"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (128875)
2
Сопонару показала себя без одежды и белья (95473)
3
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (44655)
4
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (36080)
5
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30653)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (27336)
7
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (24051)
8
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (23456)
 
 
 
 