СБУ объявила подозрение журналистке с каналов Медведчука – СМИ

Подозрение Панченко сообщили за распространение оправданий вооруженной агрессии России против Украины.

4 января стало известно, что СБУ начала досудебное расследование в отношении Панченко. В службе говорили, что пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют сознанием зрителей в интересах России.

Среди прочего речь шла о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном россиянами Мариуполе Донецкой области, в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы РФ.