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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ начала расследование в отношении украинской телеведущей за оправдание российской агрессии

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Панченко сняла фильм, оправдывающий оккупацию
Панченко сняла фильм, оправдывающий оккупацию
Фото: ПАНЧЕНКО / Telegram

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении телеведущей Дианы Панченко. Об этом депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил 4 января в Telegram.

Он опубликовал фото ответа на запрос в СБУ. В нем говорится, что управление в Донецкой и Луганской областях ведет расследование по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины, которая касается оправдания агрессии России в Украине. 

"В декабре я подал депутатские обращения в СБУ и Офис генпрокурора по поводу ее материала, который угрожает национальной безопасности Украины и оправдывает российскую агрессию. Ответ есть. 2023 год начинаем результативно", – написал Юрчишин.

21 декабря нардеп сообщал в Telegram о том, что направил правоохранителям соответствующий запрос. Юрчишин заявил, что фильм "Из Киева на Донбасс" с участием Панченко, опубликованный 15 декабря в YouТube, имеет признаки нарушения закона. 

Панченко ранее работала в Украине на телеканалах холдинга, который связывали с Виктором Медведчуком. Сегодня она ведет Telegram-канал и публикует пропагандистские материалы в других социальных сетях.

Теги: СБУ, расследование, война России против Украины, Ярослав Юрчишин, Офис генпрокурора
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