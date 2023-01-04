СБУ начала расследование в отношении украинской телеведущей за оправдание российской агрессии

Он опубликовал фото ответа на запрос в СБУ. В нем говорится, что управление в Донецкой и Луганской областях ведет расследование по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины, которая касается оправдания агрессии России в Украине.

"В декабре я подал депутатские обращения в СБУ и Офис генпрокурора по поводу ее материала, который угрожает национальной безопасности Украины и оправдывает российскую агрессию. Ответ есть. 2023 год начинаем результативно", – написал Юрчишин.

21 декабря нардеп сообщал в Telegram о том, что направил правоохранителям соответствующий запрос. Юрчишин заявил, что фильм "Из Киева на Донбасс" с участием Панченко, опубликованный 15 декабря в YouТube, имеет признаки нарушения закона.

Панченко ранее работала в Украине на телеканалах холдинга, который связывали с Виктором Медведчуком. Сегодня она ведет Telegram-канал и публикует пропагандистские материалы в других социальных сетях.