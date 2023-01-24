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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала бывшего беркутовца, его подозревают в передаче оккупантам данных о ВСУ в Донецкой области

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Задержаному объявили о подозрении в коллаборационизме
Задержаному объявили о подозрении в коллаборационизме
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника "Беркута", который, по данным следствия, после полномасштабного российского вторжения поддержал оккупантов. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 24 января.

"После 24 февраля прошлого года он начал по собственной инициативе собирать информацию о базировании и перемещении подразделений сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка. Для этого он объезжал местность и тайно наблюдал за подразделениями украинских войск", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, мужчина передавал собранные данные своей дочери, которая проживает во временно оккупированном Севастополе. Женщина передавала информацию своему знакомому – участнику оккупационной группировки России в Крыму.

"Разведывательные данные требовались врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам. Кроме того, приспешник агрессора предлагал знакомому дочери свою помощь в проведении диверсий против подразделений ВСУ. Для этого он просил предоставить ему соответствующее вооружение и боеприпасы", – сообщили в пресс-центре.

Во время задержания правоохранители изъяли у мужчины телефон и символику террористической организации "ДНР". Ему объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Он арестован.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Украина, Беркут, Донецкая область, война России против Украины
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