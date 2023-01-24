СБУ задержала бывшего беркутовца, его подозревают в передаче оккупантам данных о ВСУ в Донецкой области

"После 24 февраля прошлого года он начал по собственной инициативе собирать информацию о базировании и перемещении подразделений сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка. Для этого он объезжал местность и тайно наблюдал за подразделениями украинских войск", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, мужчина передавал собранные данные своей дочери, которая проживает во временно оккупированном Севастополе. Женщина передавала информацию своему знакомому – участнику оккупационной группировки России в Крыму.

"Разведывательные данные требовались врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам. Кроме того, приспешник агрессора предлагал знакомому дочери свою помощь в проведении диверсий против подразделений ВСУ. Для этого он просил предоставить ему соответствующее вооружение и боеприпасы", – сообщили в пресс-центре.

Во время задержания правоохранители изъяли у мужчины телефон и символику террористической организации "ДНР". Ему объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Он арестован.

Война России против Украины. Главное (обновляется)