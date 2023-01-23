Главы СБУ и ГУР встретились после скандала с убийством разведчика Киреева. Заверили, что между ними нет недоразумений, и пообещали "сюрпризы" оккупантам

Встреча Буданова и Малюка состоялась на фоне скандала с убийством разведчика Киреева Фото: ssu.gov.ua

Малюк по итогам заседания заявил, что у него с Будановым "есть общее понимание вполне конкретных шагов, приближающих победу Украины", пишет пресс-служба СБУ.

"Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе – оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", – добавил он.

В пресс-службе ГУР подчеркнули, что результаты этого совещания в ближайшее время увидят украинцы и почувствуют российские оккупанты. Также в ведомстве опровергли информацию о якобы недоразумении между СБУ и ГУР.

"Слухи о якобы недоразумении между руководителями ГУР МО Украины и СБУ – вражеские нарративы, которые опровергаются ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага", – говорится в сообщении.