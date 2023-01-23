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Главы СБУ и ГУР встретились после скандала с убийством разведчика Киреева. Заверили, что между ними нет недоразумений, и пообещали "сюрпризы" оккупантам

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Встреча Буданова и Малюка состоялась на фоне скандала с убийством разведчика Киреева
Встреча Буданова и Малюка состоялась на фоне скандала с убийством разведчика Киреева
Фото: ssu.gov.ua

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Кирилл Буданов 23 января провели совместное рабочее совещание.

Малюк по итогам заседания заявил, что у него с Будановым "есть общее понимание вполне конкретных шагов, приближающих победу Украины", пишет пресс-служба СБУ.

"Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе – оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", – добавил он.

В пресс-службе ГУР подчеркнули, что результаты этого совещания в ближайшее время увидят украинцы и почувствуют российские оккупанты. Также в ведомстве опровергли информацию о якобы недоразумении между СБУ и ГУР.

"Слухи о якобы недоразумении между руководителями ГУР МО Украины и СБУ – вражеские нарративы, которые опровергаются ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага", – говорится в сообщении.

Контекст:

Встреча глав СБУ и ГУР состоялась на фоне возобновившегося скандала из-за убийства разведчика Дениса Киреева, который присутствовал на украино-российских переговорах в Беларуси 28 февраля 2022 года.

Офис президента не указывал его имя в списке участников делегации, однако на опубликованных российским агентство ТАСС и белорусским БЕЛТА фото его можно заметить со стороны украинской делегации.

5 марта "Украинская правда", ссылаясь на источники, написала, что Киреева застрелили во время задержания сотрудники СБУ. По словам собеседников издания, у спецслужбы "были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры".

Вечером 5 марта Главное управление разведки Минобороны заявило в Facebook, что Киреев был разведчиком и погиб во время исполнения спецзадания. "Герои не погибают! Они живут, пока мы о них помним", – отметила пресс-служба ГУР в этом посте.

17 января 2023 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил смерть Киреева плохой координацией между силовыми ведомствами. Он также заявил, что Киреев не был агентом России.

18 января вышла статья The Wall Street Journal о Кирееве. В ней, в частности, приводится комментарий Буданова о роли Киреева в отражении российской агрессии. Он, по словам Буданова, помог сорвать планы России по захвату Киева.

22 января Буданов заявил, что Киреева убили в автомобиле СБУ. Он рассказал, что имел разговор с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым по поводу смерти Киреева, но тот "не смог ничего толком объяснить".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Беларусь, Минобороны, спецслужбы, встреча, ГУР Минобороны Украины, Василий Малюк, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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