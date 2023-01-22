"Был убит в автомобиле СБУ". Буданов рассказал подробности о смерти переговорщика и разведчика Киреева

Буданов (на фото) уверен, что убитый Киреев не был российским шпионом Фото: EPA

Глава украинской разведки уверен, что Киреев не был российским шпионом. По его словам, Киреев проходил все необходимые проверки, в том числе и на детекторе лжи.

"Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда они [сотрудники СБУ] провели мероприятие в отношении этого лица. Этот факт зафиксирован, это в материалах расследования. Все остальное – расследование ведет ГБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники – это факт", – говорит Буданов.

По словам главы ГУР, в ночь убийства Киреев добровольно поехал в СБУ прямо из его кабинета.

"Его позвали, он из моего кабинета уехал туда... За примерно 200 метров от центрального здания СБУ (он туда выезжал) выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!", вышли оперативники, они сказали, что они из СБУ. Это производили задержание в такой форме", – рассказал Буданов.

По его словам, Киреев сказал всем остановиться. Затем его пересадили в микроавтобус, уехавший не в центральное здание СБУ, а через несколько кварталов.

"Затем произошло то, что произошло... И его тело выпало из этого микроавтобуса. Вот факты. Почему они не уехали в здание СБУ? На этот вопрос пусть отвечает следствие", – добавил глава ГУР.

Буданов подчеркнул, что подобных действий от СБУ в ГУР никто не ожидал. Он отметил, что ГУР не занимаемся охраной своих собственных сил и средств от полиции, НАБУ или СБУ.

"Это нонсенс! Понимаете? И когда подъехал автомобиль, из которого выпрыгнули бойцы "Альфы" и сотрудники ДКР (Департамента контрразведки СБУ. – "ГОРДОН") и сказали пересесть в этот автомобиль, сам господин Киреев сказал своим охранникам, сопровождавшим его офицерам – а его сопровождали еще два сотрудника Департамента внутренней безопасности нашей – что спокойно, это сотрудники СБУ, они хотят что-то у меня спросить", – рассказал глава ГУР.

После смерти Киреева Буданов, по его словам, имел разговор с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым.

"Это был мой последний с ним разговор. Он не смог ничего толком объяснить", – говорит глава разведки.