ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава ГУР Буданов рассказал о роли Киреева в российско-украинских переговорах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По мнению Буданова, у убийц Киреева было целью не позволить ему выполнить свою задачу на переговорах
По мнению Буданова, у убийц Киреева было целью не позволить ему выполнить свою задачу на переговорах
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Главной задачей переговорщика и разведчика Дениса Киреева на переговорах в Беларуси было выиграть время для Украины. Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

"Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", – сказал Буданов.

По его мнению, у убийц Киреева было целью не позволить ему выполнить свою задачу на переговорах.

"У того, кто это намеренно сделал, была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия по отпору врага. Если вы помните те события, то тогда ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определенное количество людей, которое, скажем так, не очень хотело, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю", – заявил глава ГУР.

Отвечая на вопрос, были ли эти люди со стороны Украины, Буданов сказал: "Прежде всего с украинской стороны. Это прежде всего".

Он также рассказал, почему решил публично говорить о смерти Киреева именно сейчас.

"Моя мотивация очень проста. Я сейчас вынужден это все комментировать, в том числе общаться с вами, потому что пошла серьезная информационная волна и пошла очень серьезная волна по противодействию. С противодействием я в принципе привык жить. Это никак мне жизнь не омрачает, как говорится. Однако порочить память нашего героя не позволю никому! Вот и все", – сказал Буданов.

Контекст:

Киреев присутствовал на переговорах делегаций Украины и России в Гомельской области 28 февраля 2022 года. Офис президента не указал его имя в списке участников делегации, однако на опубликованных российским агентство ТАСС и белорусским БЕЛТА фото его можно заметить со стороны украинской делегации.

5 марта "Украинская правда", ссылаясь на источники, написала, что Киреева застрелили во время задержания сотрудники СБУ. По словам собеседников издания, у спецслужбы "были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры".

Вечером 5 марта Главное управление разведки Минобороны заявило в Facebook, что Киреев был разведчиком и погиб во время исполнения спецзадания. "Герои не погибают! Они живут, пока мы о них помним", – отметила пресс-служба ГУР в этом посте. 

17 января 2023 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил смерть Киреева плохой координацией между силовыми ведомствами. Он также заявил, что Киреев не был агентом России.

18 января вышла статья The Wall Street Journal про Киреева. В ней, в частности, приводится комментарий Буданова о роли Киреева в отражении российской агрессии. Он, по словам Буданова, помог сорвать планы России по захвату Киева

22 января Буданов заявил, что Киреев в ночь убийства добровольно поехал в СБУ, поскольку его туда позвали. Однако сотрудники СБУ перехватили его по пути, забрали на микроавтобусе, в котором затем убили и выбросили тело, утверждает глава ГУР.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Беларусь, смерть, убийство, переговоры, разведка, разведчики, Минобороны, спецслужбы, война России против Украины, задержание, Радио Свобода, Кирилл Буданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео
Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео
Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарки. Герой "Холостяка" отреагировал
Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарки. Герой "Холостяка" отреагировал
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину
"Мега-харизма", "Красивая и энергичная". Наталья Егорова восхитила ярким образом
"Мега-харизма", "Красивая и энергичная". Наталья Егорова восхитила ярким образом
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление (82591)
2
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения (46937)
3
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля (37912)
4
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина (36890)
5
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление (34126)
6
Loboda снялась без бюстгальтера (27249)
7
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16 (24242)
8
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (23507)
 
 
 
 