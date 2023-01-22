Глава ГУР Буданов рассказал о роли Киреева в российско-украинских переговорах

"Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", – сказал Буданов.
По его мнению, у убийц Киреева было целью не позволить ему выполнить свою задачу на переговорах.
"У того, кто это намеренно сделал, была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия по отпору врага. Если вы помните те события, то тогда ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определенное количество людей, которое, скажем так, не очень хотело, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю", – заявил глава ГУР.
Отвечая на вопрос, были ли эти люди со стороны Украины, Буданов сказал: "Прежде всего с украинской стороны. Это прежде всего".
Он также рассказал, почему решил публично говорить о смерти Киреева именно сейчас.
"Моя мотивация очень проста. Я сейчас вынужден это все комментировать, в том числе общаться с вами, потому что пошла серьезная информационная волна и пошла очень серьезная волна по противодействию. С противодействием я в принципе привык жить. Это никак мне жизнь не омрачает, как говорится. Однако порочить память нашего героя не позволю никому! Вот и все", – сказал Буданов.
Киреев присутствовал на переговорах делегаций Украины и России в Гомельской области 28 февраля 2022 года. Офис президента не указал его имя в списке участников делегации, однако на опубликованных российским агентство ТАСС и белорусским БЕЛТА фото его можно заметить со стороны украинской делегации.
5 марта "Украинская правда", ссылаясь на источники, написала, что Киреева застрелили во время задержания сотрудники СБУ. По словам собеседников издания, у спецслужбы "были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры".
Вечером 5 марта Главное управление разведки Минобороны заявило в Facebook, что Киреев был разведчиком и погиб во время исполнения спецзадания. "Герои не погибают! Они живут, пока мы о них помним", – отметила пресс-служба ГУР в этом посте.
17 января 2023 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил смерть Киреева плохой координацией между силовыми ведомствами. Он также заявил, что Киреев не был агентом России.
18 января вышла статья The Wall Street Journal про Киреева. В ней, в частности, приводится комментарий Буданова о роли Киреева в отражении российской агрессии. Он, по словам Буданова, помог сорвать планы России по захвату Киева.
22 января Буданов заявил, что Киреев в ночь убийства добровольно поехал в СБУ, поскольку его туда позвали. Однако сотрудники СБУ перехватили его по пути, забрали на микроавтобусе, в котором затем убили и выбросили тело, утверждает глава ГУР.