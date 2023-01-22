Глава ГУР Буданов рассказал о роли Киреева в российско-украинских переговорах

По мнению Буданова, у убийц Киреева было целью не позволить ему выполнить свою задачу на переговорах Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

"Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", – сказал Буданов.

По его мнению, у убийц Киреева было целью не позволить ему выполнить свою задачу на переговорах.

"У того, кто это намеренно сделал, была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия по отпору врага. Если вы помните те события, то тогда ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определенное количество людей, которое, скажем так, не очень хотело, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю", – заявил глава ГУР.

Отвечая на вопрос, были ли эти люди со стороны Украины, Буданов сказал: "Прежде всего с украинской стороны. Это прежде всего".

Он также рассказал, почему решил публично говорить о смерти Киреева именно сейчас.

"Моя мотивация очень проста. Я сейчас вынужден это все комментировать, в том числе общаться с вами, потому что пошла серьезная информационная волна и пошла очень серьезная волна по противодействию. С противодействием я в принципе привык жить. Это никак мне жизнь не омрачает, как говорится. Однако порочить память нашего героя не позволю никому! Вот и все", – сказал Буданов.