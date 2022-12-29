Мэру Полтавы сообщили о подозрении в распространении данных о размещении ВСУ

По данным следствия, чиновник несанкционированно распространял информацию о размещении подразделений ВСУ.

Речь идет о ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). В зависимости от тяжести преступления статья предусматривает наказание от трех до 12 лет лишения свободы.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры следственные действия осуществляет Управление СБУ в Полтавской области.

Контекст:

4 декабря 2021 года в эфире телеканала "Наш" Мамай заявил, что на Донбассе друг с другом воюют США и Россия. "Общаясь с жителями нашего города, больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения (что касается политики), то все-таки мне кажется, что у нас происходят эти боевые действия на нашей территории – воюют два сверхгосударства. Это Соединенные Штаты Америки и Россия", – сказал мэр. Мамай также выразил сожаление из-за того, что Украина прекратила сотрудничество с Россией. "Очень жаль, что идет брат на брата", – добавил он.

После этого Мамай попал в базу сайта "Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов".

22 декабря 2021 года депутаты Полтавского городского совета пытались отправить Мамая в отставку, но для этого не хватило шести голосов.