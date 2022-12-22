Дело нардепа Трухина о попытке подкупа полицейских отправили в суд

В САП отмечают, что в августе 2021 года депутат предложил работникам патрульной полиции взятку в виде денежных средств в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы за беспрепятственное оставление места автомобильной аварии.

7 сентября 2022 года депутата поставили в известность о подозрении. 28 сентября завершено следствие и открыты материалы стороне защиты на ознакомление.

Санкция по статье, вменяемой нардепу, предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Прокуратура не называет фамилии подозреваемого, однако детали дела указывают на депутата от "Слуги народа" Александра Трухина.