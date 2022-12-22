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Дело нардепа Трухина о попытке подкупа полицейских отправили в суд

Делом Трухина займется суд
Делом Трухина займется суд
Фото: Александр Трухин / Facebook

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро направил в суд обвинительный акт об обвинении действующего народного депутата Украины в попытке подкупа патрульных полицейских за 150 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба САП в Telegram 22 декабря.

В САП отмечают, что в августе 2021 года депутат предложил работникам патрульной полиции взятку в виде денежных средств в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы за беспрепятственное оставление места автомобильной аварии.

7 сентября 2022 года депутата поставили в известность о подозрении. 28 сентября завершено следствие и открыты материалы стороне защиты на ознакомление.

Санкция по статье, вменяемой нардепу, предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Прокуратура не называет фамилии подозреваемого, однако детали дела указывают на депутата от "Слуги народа" Александра Трухина.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. В результате ДТП пострадало шесть человек, никто не погиб.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея". "Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял помощник депутата Полтавского областного совета Виктор Склема.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда проснулся, "уже все произошло". Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.

После скандала Трухина исключили из партии "Слуга народа" и должны были рассмотреть вопрос об исключении его из фракции, но после полномасштабного вторжения российской армии в Украину об этом решении публично не сообщалось.

24 августа ГБР сообщило, что виновным в аварии с участием Трухина признан Склема, который находился в автомобиле и сказал, что был за рулем. Ему был назначен штраф в 850 грн. Следователи ГБР не нашли подтверждений, что за рулем был Трухин

7 сентября 2022 года Трухину сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских.

Теги: полиция, взятка, подозрение, суд, Александр Трухин
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