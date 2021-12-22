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ПОЛИТИКА

В Полтаве не смогли уволить мэра Мамая, заявлявшего, что на Донбассе воюют Россия и США

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Мамая внесли в базу "Миротворца"
Мамая внесли в базу "Миротворца"
Фото: zmist.pl.ua

22 декабря депутаты Полтавского городского совета не смогли отправить в отставку городского голову Александра Мамая, для этого не хватило шесть голосов. Об этом сообщает "Укринформ".

Требование уволить Мамая было внесено фракцией "Европейской солидарности" 9 декабря после высказываний мэра о происходящем на Донбассе.

Чтобы досрочно прекратить полномочий Мамая, требовалось 29 голосов за, однако в тайном голосовании приняли участие только 24, один бюллетень был признан недействительным. 23 голосов для принятия решения не хватило.

Всего в горсовете Полтавы 42 депутата.

Местное издание "Зміст" пишет, что на внеочередное заседание не явились депутаты из фракций "За майбутнє", "Партии простых людей Сергея Каплина", а также часть "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Европейской солидарности".

4 декабря в эфире телеканала "Наш" Мамай заявил, что на Донбассе друг с другом воюют США и Россия. "Общаясь с жителями нашего города, больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения (что касается политики), то все-таки мне кажется, что у нас происходят эти боевые действия на нашей территории – воюют два сверхгосударства. Это Соединенные Штаты Америки и Россия", – сказал мэр. Мамай также выразил сожаление из-за того, что Украина прекратила сотрудничество с Россией. "Очень жаль, что идет брат на брата", – добавил он.

После этого Мамай попал в базу сайта "Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов".

Контекст:

Мамай родился в Полтаве в июне 1968 года.

Впервые избран городским головой Полтавы осенью 2010 года, после этого переизбирался еще дважды – в 2015-м и 2020-м.

Теги: Полтава, Донбасс, депутаты, Александр Мамай, горсовет, политика, отставка, голосование, заседание, мэр, внеочередное заседание
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