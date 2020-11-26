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На выборах мэра Полтавы победил кандидат от партии "За майбутнє" Мамай

За кандидата от партии "За майбутнє" Александра Мамая на выборах мэра Полтавы проголосовали 28 833 избирателя.

Мамай набрал 52,22% голосов
Мамай набрал 52,22% голосов
Фото: Олександр Мамай / Facebook

Во втором туре выборов мэра Полтавы победил кандидат от партии "За майбутнє" Александр Мамай. Об этом 26 ноября сообщает гражданская сеть "Опора".

За Мамая проголосовали 28 833 жителя Полтавы, что составляет 52,22% от общего числа избирателей, принявших участие в выборах городского головы.

Его соперника, кандидата от "Слуги народа" Сергея Иващенко поддержали 26 385 человек (47,78%).

Явка в Полтаве составила 25,42%.

Как отмечает Общественное, Иващенко впервые баллотировался на пост мэра, в 2019 году он шел в Верховную Раду от Аграрной партии, но не был избран. Мамай дважды был избран мэром Полтавы – в 2010-м и 2015-м, однако в 2018 году депутаты Полтавского горсовета признали неудовлетворительной его работу и досрочно прекратили полномочия.

Теги: выборы, Полтава, Александр Мамай, горсовет, местные выборы, За майбутнє
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