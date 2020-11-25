Мэром Николаева избран действующий городской голова Сенкевич

За действующего мэра Николаева Александра Сенкевича на выборах городского головы проголосовали 54 411 избирателей.

Во втором туре выборов мэра Николаева победу одержал действующий городской голова Александр Сенкевич. Об этом сообщает николаевское издание "Преступности.НЕТ".

25 ноября городская территориальная избирательная комиссия Николаева огласила результаты голосования.

Сенкевича поддержали 54 411 жителей Николаева, что составляет 59,74% от всех проголосовавших избирателей.

У его оппонента, кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владислава Чайки – 35 416 голосов.

В первом туре, который прошел 25 октября, Сенкевич набрал 38,94% голосов, Чайка – 29,31%.

Сенкевич руководит Николаевом с 2015 года.