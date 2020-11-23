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На выборах мэра Черкасс побеждает действующий городской голова Бондаренко

Главный соперник Анатолия Бондаренко на выборах мэра Черкасс Виктор Евпак уже поздравил его с победой на выборах.

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Бондаренко стал мэром Черкасс во второй раз
Бондаренко стал мэром Черкасс во второй раз
Фото: Анатолій Бондаренко - міський голова Черкас / Facebook

Во втором туре выборов мэра в Черкассах побеждает действующий городской голова Анатолий Бондаренко. Об этом говорят данные параллельного подсчета, проведенного штабом ВО "Черкащани", пишет издание "Прочерк".

Так, за Бондаренко проголосовало 30 110 избирателей (55.18%), за его оппонента от партии "Голос" Виктора Евпака – 24 447 избирателей (44.82%).

В своем Instagram Евпак поздравил Бондаренко с победой и призвал его прислушаться к 45% избирателей, "которые требуют перемен".

Официальной информации на сайте Центральной избирательной комиссии пока нет.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%.

За Бондаренко в первом туре проголосовали 24 179 человек (37,6%), Евпака поддержали 12 311 избирателей (19,14%). Второй тур состоялся 22 ноября.

46-летний Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015 году. Всего на пост мэра Черкасс баллотировалось 13 кандидатов.

Теги: Черкассы, местные выборы, Анатолий Бондаренко, Виктор Евпак
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