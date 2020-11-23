Самый высокий процент женщин – депутатов местных советов в списках "Нашего края"

На минувших местных выборах женщин было избрано в местные органы власти меньше, чем их было в списках в процентном соотношении, отметили в гражданской сети "Опора".

Среди партий, получивших больше всего мандатов по результатам местных выборов, самый высокий процент избранных женщин-кандидатов в партии "Наш край". Об этом на своем официальном сайте сообщила гражданская сеть "Опора".

"Среди ряда политических сил, получивших больше всего мандатов по результатам местных выборов, высокий процент избранных женщин-кандидатов в списках партии "Наш край" – 40,3% и "Слуга народа" – 39,1%, а самый низкий у ВО "Свобода" – 26%", – отмечается в сообщении.

В гражданской сети "Опора" отметили, что среди всех избранных депутатами местных советов 64,1% являются мужчинами, а 35,9% – женщинами. В то же время среди кандидатов было 55,5% мужчин и 44,2% женщин. Таким образом, женщин избрали в местные советы меньше, чем их было в списках в процентном соотношении.

"Эта статистика показывает, что, с одной стороны, гендерная квота на этапе выдвижения была обеспечена, потому что это более 40% женщин. Но на этапе голосования она несколько уменьшилась до почти 36%", – резюмировала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.