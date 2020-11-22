Ключевой проблемой процесса голосования "Опора" назвала фотографирование бюллетеней

Гражданская сеть "Опора" заявила о том, что во втором туре местных выборов, который прошел в Украине 22 ноября, попытки фотографирования избирательных бюллетеней были зафиксированы на 7,5% участков.

По данным "Опоры", в первом туре местных выборов случаи фотографирования бюллетеней зарегистрировали на 3% участков Фото: EPA

Ключевой проблемой процесса голосования в день второго тура местных выборов с 12.00 до 16.00 стало фотографирование избирателями бюллетеней. Об этом сообщила 22 ноября гражданская сеть "Опора" в Facebook.

Такие инциденты были зафиксированы на 7,5% избирательных участков, отмечено в посте.

Количество таких нарушений существенно вырослоа по сравнению с первым и вторым туром, который прошел 15 ноября. Об этом сказал координатор "Опоры" Александр Клюжев во время онлайн-марафона, пишет "Укрінформ".

По его информации, в первом туре голосования такие случаи зарегистрировали на 3% участков, где присутствовали наблюдатели, а во время голосования 15 ноября – менее 0,5%.

Фотографирование бюллетеней используется как доказательство волеизъявления при применении противоправных схем подкупа избирателей, напомнили в гражданской сети.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%.

22 ноября в ряде городов Украины проходит повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.