В Дрогобыче около 100 мужчин назвались журналистами и заявили, что будут охранять избирательные участки – "Опора"

Как сообщает гражданская сеть "Опора" со ссылкой на данные полиции, трое из около 100 мужчин, которые приехали в день местных выборов в Дрогобыч Львовской области и назвались журналистами, прописаны в Запорожской области, остальные – во Львовской.

В "Опоре" сообщили, что полиция пообщалась с мужчинами, которые назвались журналистами Фото: lv.npu.gov.ua

Гражданская сеть "Опора" во время повторного голосования на местных выборах зафиксировала в Дрогобыче Львовской области два автобуса с около 100 людьми, которые назвались журналистами. Об этом пресс-служба сети сообщила 22 ноября.

Видео со скоплением людей возле дома в центре города "Опоре" предоставили на условиях анонимности.

ВИДЕО

Видео: Lviv OPORA / YouTube

Сеть сообщила, что полиция начала проверку и установила личности этих людей.

"По информации полиции, в городе зафиксировано два автобуса с львовскими номерами. Правоохранители пообщались с молодыми людьми, которые рассказали, что они планируют охранять избирательные участки и являются журналистами. В подтверждение последнего факта показали удостоверения издание "Новая пора", – говорится в сообщении.

По данным госреестра печатных СМИ, "Новая пора" зарегистрирована в Запорожской области, добавили в "Опоре".

"Также известно, что три человека прописаны в Запорожской области, все остальные – во Львовской. Представители этого издания уже пытались попасть в помещение участковых избирательных комиссий №461735 (город Стебник) и №461718 (город Дрогобыч). Председатели комиссий вместе с полицейскими в праве присутствия им отказали. У одного из представителей СМИ не было печати на журналистском удостоверении, другой имел свидетельство о регистрации издания с просроченной датой", – говорится в сообщении.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%

22 ноября в ряде городов Украины проходит повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

По состоянию на 13.00 22 ноября явка на выборах городских голов в 11 украинских городах составляла 12,70%.