Повторные выборы мэров в Украине. Полиция зафиксировала нарушения во Львове и Ужгороде

Члены участковой избирательной комиссии во Львове заранее подписали протокол о подсчете голосов. В Ужгороде выдали бюллетень избирателю, который не показал необходимые документы, рассказали в Национальной полиции Украины.

Во Львове и Ужгороде полицейские зафиксировали нарушения в ходе второго тура местных выборов. Открыты уголовные производства, рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины 22 ноября.

Правоохранители во Львове установили, что отдельные члены участковой избирательной комиссии подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения протокола.

Следователи Лычаковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины, ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от семи до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

В Ужгороде в полицию позвонил наблюдатель и сообщил о нарушениях избирательного законодательства. Работники следственно-оперативной группы выяснили, что член комиссии выдала бюллетень для голосования избирателю, который не дал необходимых документов.

По этому факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

По состоянию на 13.00 22 ноября явка на выборах городских голов в 11 украинских городах составляла 12,70%.

Самая большая явка была в Славянске Донецкой области – 18,14%. Там местная общественная организация запустила розыгрыш iPhone 12 среди тех, кто сфотографируется возле избирательной урны.

В Украине 22 ноября проходит повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором туре 15 ноября – 24%.