Явка на повторных выборах в Украине на 16.00 составила 22,5% – "Опора"

22 ноября в 11 украинских городах проходит повторное голосование на местных выборах. По состоянию на 16.00 явка избирателей составила 22,5%, сообщает гражданская сеть "Опора".

22 ноября в ряде городов Украины проходит повторное голосование на местных выборах Фото: EPA

По данным наблюдателей ражданской сери "Опора", которые проводят параллельный подсчет явки избирателей на участковых избирательных комиссиях, по состоянию на 16.00 активность граждан составила 22,5% (погрешность исследования - 1%). Об этом 22 ноября в Facebook сообщила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"В это время 25 октября составила 27% (погрешность 0,84%), тогда как 15 ноября – 18,6% (погрешность 1,1%)", – сказано в посте.

22 ноября в ряде городов Украины проходит повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

15 ноября в Украине прошел второй тур выборов городских голов Луцка, Краматорска (Донецкая область), Украинки (Киевская область), Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского (Хмельницкая область).

По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором – 24%.