На трех избирательных участках во Львове члены комиссии досрочно заполняли протоколы – "Опора"

На одном избирательном участке во Львове члены избирательной комиссии прекратили заполнять протокол после замечения наблюдателя "Опоры", сообщили в гражданской сети.

На трех избирательных участках во Львове во время второго тура выборов мэра члены избирательных комиссий начали досрочно заполнять протоколы о подсчете голосов. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора" 22 ноября.

"Наблюдатель "Опоры" сделал замечание членам участковой избирательной комиссии [№461954] и они прекратили заполнять избирательную документацию", – говорится в сообщении.

В "Опоре" подчеркнули, что согласно законодательству, заполняться может только поле с информацией о количестве полученных бюллетеней, а вся остальная информация вносится на итоговом заседании участковой комиссии.

За досрочное заполнение протокола предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ч.1 ст. 158-3, за подписание председателем, зампредседателя, секретарем, другим членом избирательной комиссии протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

В полиции Львовской области сообщали, что открыли уголовное производство по факту досрочного подписания протокола членами одной из комиссий.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%

22 ноября в ряде городов Украины проходит повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

По состоянию на 13.00 22 ноября явка на выборах в 11 украинских городах составляла 12,70%.