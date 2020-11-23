В Ровно на выборах мэра побеждает Третьяк. Результат противоречит данным экзит-полла

По информации "Громадське", за кандидата на пост мэра Ровно от "Европейской солидарности" Александра Третьяка проголосовали 27 451 избирателей, за его конкурента, предпринимателя от партии "Ровно Вместе" Виктора Шакирзяна – 26 057.

Явка на повторном голосовании на местных выборах 22 ноября по Украине составила 29,53% Фото: EPA

По подсчету большинства избирательных бюллетеней, на повторном голосовании на местных выборах 22 ноября в Ровно побеждает кандидат от "Европейской солидарности" Александр Третьяк. Об этом сообщает "Громадське".

По состоянию на 10.40 23 ноября обработали протоколы со всех избирательных участков. Согласно полученным данным, Александр Третьяк набрал 27 451 голос (50,25%), его конкурент, предприниматель от партии "Ровно Вместе" Виктор Шакирзян – 26 057 голосов (47,7%), сообщает телеканал.

"Громадське" уточняет, что данные окончательные, но еще официально не утверждены избирательной комиссией. В то же время они противоречат данным экзитполов, которые накануне свидетельствовали о победе Шакирзяна с примерно таким же преимуществом.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%.

22 ноября в ряде городов Украины прошло повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирали в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Средняя явка на повторном голосовании на местных выборах 22 ноября по Украине составила 29,53%.