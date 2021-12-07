"Брат идет на брата". Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" за свои высказывания

Мамая добавили в список "Миротворца" за "распространение кремлевской пропаганды, участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины", – сообщается на сайте.

В "Миротворце" мэра Полтавы назвали "пособником террористов и российских оккупантов". Также на сайте подчеркнули, что Мамай был членом Партии регионов.