Минюст просит конфисковать имущество экс-депутата из Крыма Ковитиди за переход на сторону РФ

Ведомство обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании активов Ковитиди в Украине в доход государства. В Минюсте подчеркнули, что собрали достаточно доказательств для такого иска.
Список этого имущества министерство не указывает.
Ковитиди была депутатом Верховного Совета Крыма от Блока Куницына в 2006–2010 годах и Партии регионов в 2010–2014 годах. Также с 2006-го по 2008 год работала заместителем председателя Севастопольской администрации Сергея Куницына, затем – начальницей управления юстиции Севастополя и помощницей министра юстиции.
После оккупации полуострова перешла на сторону России, за что получила место в Совете Федерации РФ и стала "сенатором от Крыма".
23 января 2023 года в украинский суд был передан обвинительный акт против Ковитиди за коллаборационизм и оправдание вооруженной агрессии России против Украины, сообщила прокуратура АР Крым. Прокуратура не назвала имени обвиняемой, но ее можно узнать на приложенной фотографии и из фабулы сообщения.
Ковитиди также обвиняют в госизмене за то, что она выступила как свидетель со стороны обвинения в оккупационном суде против замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.