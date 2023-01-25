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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Минюст просит конфисковать имущество экс-депутата из Крыма Ковитиди за переход на сторону РФ

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Ковитиди обвиняют в госизмене, коллаборационизме и оправдании вооруженной агрессии России против Украины
Ковитиди обвиняют в госизмене, коллаборационизме и оправдании вооруженной агрессии России против Украины
Фото: council.gov.ru

Министерство юстиции 23 января подало исковое заявление о применении санкций в виде взыскания активов по отношению к бывшему депутату Верховного Совета Крыма Ольге Ковитиди. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Ведомство обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании активов Ковитиди в Украине в доход государства. В Минюсте подчеркнули, что собрали достаточно доказательств для такого иска. 

Список этого имущества министерство не указывает.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/pfbid0bmSEmxjd8GaXZezAuBA8XxEEUMrMAiAecPzUWaym3gyLPnhQKrQK8xjNwvnkVv2Zl

Ковитиди была депутатом Верховного Совета Крыма от Блока Куницына в 2006–2010 годах и Партии регионов в 2010–2014 годах. Также с 2006-го по 2008 год работала заместителем председателя Севастопольской администрации Сергея Куницына, затем – начальницей управления юстиции Севастополя и помощницей министра юстиции.

После оккупации полуострова перешла на сторону России, за что получила место в Совете Федерации РФ и стала "сенатором от Крыма". 

23 января 2023 года в украинский суд был передан обвинительный акт против Ковитиди за коллаборационизм и оправдание вооруженной агрессии России против Украины, сообщила прокуратура АР Крым. Прокуратура не назвала имени обвиняемой, но ее можно узнать на приложенной фотографии и из фабулы сообщения.

https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/pfbid027zuw5zm32TS92JHs3DezrgXoNfmzRvzkxrt6DLdXtj2H9mpYuzDiWmf6TrP9cZmCl

Ковитиди также обвиняют в госизмене за то, что она выступила как свидетель со стороны обвинения в оккупационном суде против замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Крым, санкции, Министерство юстиции, депутаты, Минюст, госизмена, ВАКС, коллаборационизм
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