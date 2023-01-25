Минюст просит конфисковать имущество экс-депутата из Крыма Ковитиди за переход на сторону РФ

Ковитиди обвиняют в госизмене, коллаборационизме и оправдании вооруженной агрессии России против Украины Фото: council.gov.ru

Ведомство обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании активов Ковитиди в Украине в доход государства. В Минюсте подчеркнули, что собрали достаточно доказательств для такого иска.

Список этого имущества министерство не указывает.

Ковитиди была депутатом Верховного Совета Крыма от Блока Куницына в 2006–2010 годах и Партии регионов в 2010–2014 годах. Также с 2006-го по 2008 год работала заместителем председателя Севастопольской администрации Сергея Куницына, затем – начальницей управления юстиции Севастополя и помощницей министра юстиции.

После оккупации полуострова перешла на сторону России, за что получила место в Совете Федерации РФ и стала "сенатором от Крыма".

23 января 2023 года в украинский суд был передан обвинительный акт против Ковитиди за коллаборационизм и оправдание вооруженной агрессии России против Украины, сообщила прокуратура АР Крым. Прокуратура не назвала имени обвиняемой, но ее можно узнать на приложенной фотографии и из фабулы сообщения.

Ковитиди также обвиняют в госизмене за то, что она выступила как свидетель со стороны обвинения в оккупационном суде против замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.