Завод, пять квартир и 60 машин. ГБР арестовало имущество крымского бизнесмена, который работал на РФ

По данным следствия, владелец завода с 2014 года руководил рядом сельхозпредприятий в Украине, временно оккупированном Крыму и в РФ. После аннексии полуострова он переехал в Киев, зарегистрировав 11 своих компаний как в оккупированной, так и в подконтрольной части Украины, и вел бизнес, отчисляя налоги в российский бюджет.
Благодаря наличию украинской регистрации предприниматель организовал незаконные поставки сельхозпродукции в Европейский союз: якобы украинские товары он экспортировал в Польшу через Россию и Беларусь. Таким образом, он обходил санкции ЕС по запрету импорта товаров, изготовленных в Крыму.
Сотрудники ГБР инициировали арест не только завода, но и другого имущества фигуранта. В списке конфискованного:
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
В 2022 году ГБР передало в Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) имущества более чем на 9,1 млрд грн, значительная часть которого – собственность российских компаний.