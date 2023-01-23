ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Завод, пять квартир и 60 машин. ГБР арестовало имущество крымского бизнесмена, который работал на РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Уголовное производство открыто по статье о пособничестве государству-агрессору
Уголовное производство открыто по статье о пособничестве государству-агрессору
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

По представлению Государственного бюро расследований Украины Сосновский районный суд Черкасс арестовал Клищинский консервный завод, а также другое имущество его учредителя, который финансировал Россию в обход санкций. Об этом пресс-служба ГБР 23 января сообщила в Telegram.

По данным следствия, владелец завода с 2014 года руководил рядом сельхозпредприятий в Украине, временно оккупированном Крыму и в РФ. После аннексии полуострова он переехал в Киев, зарегистрировав 11 своих компаний как в оккупированной, так и в подконтрольной части Украины, и вел бизнес, отчисляя налоги в российский бюджет.

Благодаря наличию украинской регистрации предприниматель организовал незаконные поставки сельхозпродукции в Европейский союз: якобы украинские товары он экспортировал в Польшу через Россию и Беларусь. Таким образом, он обходил санкции ЕС по запрету импорта товаров, изготовленных в Крыму.

Сотрудники ГБР инициировали арест не только завода, но и другого имущества фигуранта. В списке конфискованного:

  • пять квартир общей площадью более 500 м²;
  • девять земельных участков – более 20 га;
  • 60 автомобилей;
  • 53 единицы жилых и нежилых помещений общей площадью более 34 тыс. м²;
  • 11 обществ и предприятий, уставный капитал которых составляет почти 8 млн грн.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Контекст:

В 2022 году ГБР передало в Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) имущества более чем на 9,1 млрд грн, значительная часть которого  – собственность российских компаний.

Теги: Россия, Крым, Черкассы, санкции, арест, Черкасская область, страна-агрессор, война России против Украины, конфискация, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
Plus size модель Грэм в боди сделала селфи во время совместной тренировки с мужем. В сети обсуждают выражение его лица
Plus size модель Грэм в боди сделала селфи во время совместной тренировки с мужем. В сети обсуждают выражение его лица
21-летняя парамедик Пташка с "Азовстали": Я уже ни семьи, ни детей не хочу. Так уже сложилось
21-летняя парамедик Пташка с "Азовстали": Я уже ни семьи, ни детей не хочу. Так уже сложилось
Сопонару обнародовала фото в свитере, без брюк или юбки, показав ноги и ступни крупным планом
Сопонару обнародовала фото в свитере, без брюк или юбки, показав ноги и ступни крупным планом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (39164)
2
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление (37601)
3
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (28984)
4
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (27318)
5
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией (26432)
6
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (25635)
7
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (19986)
8
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (19846)
 
 
 
 