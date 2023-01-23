Завод, пять квартир и 60 машин. ГБР арестовало имущество крымского бизнесмена, который работал на РФ

По данным следствия, владелец завода с 2014 года руководил рядом сельхозпредприятий в Украине, временно оккупированном Крыму и в РФ. После аннексии полуострова он переехал в Киев, зарегистрировав 11 своих компаний как в оккупированной, так и в подконтрольной части Украины, и вел бизнес, отчисляя налоги в российский бюджет.

Благодаря наличию украинской регистрации предприниматель организовал незаконные поставки сельхозпродукции в Европейский союз: якобы украинские товары он экспортировал в Польшу через Россию и Беларусь. Таким образом, он обходил санкции ЕС по запрету импорта товаров, изготовленных в Крыму.

Сотрудники ГБР инициировали арест не только завода, но и другого имущества фигуранта. В списке конфискованного:

пять квартир общей площадью более 500 м² ;

; девять земельных участков – более 20 га;

60 автомобилей;

53 единицы жилых и нежилых помещений общей площадью более 34 тыс. м² ;

; 11 обществ и предприятий, уставный капитал которых составляет почти 8 млн грн.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.