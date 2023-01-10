ГБР передало Нацгвардии конфискованные бронепластины и шлемы на 8 млн грн

Партия средств индивидуальной защиты была изъята в рамках досудебного расследования в отношении владельцев известной сети магазинов военных товаров. По его данным, весной 2022 года бизнесмены обратились в одну из воинских частей с предложением привезти бесплатно броню и каски. Они обещали закупить их за свой счет за границей и передать военным как безвозмездную помощь.

Коммерсанты попросили предоставить соответствующий сертификат на ввоз товаров военного назначения. Это позволяло избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты платежей в бюджет.

"После получения документации злоумышленники завезли из Польши 1,5 тыс. бронепластин и 300 защитных касок. Задекларированная стоимость груза составила более 800 тыс. гривен. Эксперты оценили их в 15 млн грн. Вместо того чтобы безвозмездно передать товар военным, как было предусмотрено, предприниматели предложили руководству части заключить с ними договор купли-продажи и выкупить продукцию по рыночной стоимости. Когда военные отказали, предприниматели начали давить на них. В то же время, "гуманитарные" бронепластины и каски были выставлены на продажу через сеть собственных магазинов", – говорится в сообщении ГБР.

Владельцу и руководителю торговой сети сообщено о подозрении в продаже товаров безвозмездной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере, по предварительному сговору группой лиц, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины), а также в нарушении установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины).

Подозреваемым грозит лишение свободы до семи лет.

В ГБР отмечают, что в рамках этого уголовного производства ранее решением Печерского суда было изъято и передано в ВСУ 140 тыс. патронов.