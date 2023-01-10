ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР передало Нацгвардии конфискованные бронепластины и шлемы на 8 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обмундирование ввезли в страну под видом гуманитарной помощи, но пытались продать
Обмундирование ввезли в страну под видом гуманитарной помощи, но пытались продать
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

Государственное бюро расследований Украины передало почти девятьсот пластин для бронежилетов и баллистических шлемов Национальной гвардии Украины стоимостью 8 млн грн. Об этом пресс-служба ГБР 10 января сообщила в Telegram.

Партия средств индивидуальной защиты была изъята в рамках досудебного расследования в отношении владельцев известной сети магазинов военных товаров. По его данным, весной 2022 года бизнесмены обратились в одну из воинских частей с предложением привезти бесплатно броню и каски. Они обещали закупить их за свой счет за границей и передать военным как безвозмездную помощь.

Коммерсанты попросили предоставить соответствующий сертификат на ввоз товаров военного назначения. Это позволяло избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты платежей в  бюджет.

"После получения документации злоумышленники завезли из Польши 1,5 тыс. бронепластин и 300 защитных касок. Задекларированная стоимость груза составила более 800 тыс. гривен. Эксперты  оценили их в 15 млн грн. Вместо того чтобы безвозмездно передать товар военным, как было предусмотрено, предприниматели предложили руководству части заключить с ними договор купли-продажи и выкупить продукцию по рыночной стоимости. Когда военные отказали, предприниматели начали давить на них. В то же время, "гуманитарные" бронепластины и каски были выставлены на продажу через сеть собственных магазинов", – говорится в сообщении ГБР.

Владельцу и руководителю торговой сети сообщено о подозрении в продаже товаров безвозмездной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере, по предварительному сговору группой лиц, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины), а также в нарушении установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины).

Подозреваемым грозит лишение свободы до семи лет.

В ГБР отмечают, что в рамках этого уголовного производства ранее решением Печерского суда было изъято и передано в ВСУ 140 тыс. патронов.

Теги: Национальная гвардия, война России против Украины, конфискация, обмундирование, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Витвицкая постреляла в тире. Видео
Витвицкая постреляла в тире. Видео
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
Дорофеева показала фото из постели
Дорофеева показала фото из постели
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (251889)
2
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (167883)
3
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (96260)
4
Залужный отреагировал на слова Нины Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (51844)
5
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (36752)
6
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (34801)
7
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой (17349)
8
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (16884)
 
 
 
 