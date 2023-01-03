Сотрудники ГБР обнаружили на Житомирской таможне российские товары

"В ходе масштабных профилактических мероприятий сотрудники ГБР провели обыски на Житомирской таможне, по результатам которых были обнаружены товары из РФ, завезенные в Украину вопреки действующему законодательству. Общая стоимость имущества из России составила более 1,5 млн грн", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР установили, что одна из столичных компаний в сентябре 2022 года пыталась завезти в Украину из Польши автомобильные запчасти, по документам принадлежавшие китайской фирме, но на самом деле изготовленные и привезенные из РФ.

"Маркировка более 2 тыс. коробок с автомобильными деталями АО "Балаковорезинатехника", в частности для автомобилей марки "ВАЗ", не оставила сомнений – товар имеет российское происхождение", – заявили в ГБР.

Обнаруженные запчасти арестовали и изъяли в рамках расследования уголовного производства, их планируют передать АРМА.

"Сотрудники ГБР продолжают изучать обстоятельства ввоза российского товара на территорию Украины, идет проверка правомерности действий работников таможни", – говорится в сообщении.

Предварительно, инцидент квалифицировали как злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.