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Сотрудники ГБР обнаружили на Житомирской таможне российские товары

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Найденные товары ГБР собирается передать АРМА
Найденные товары ГБР собирается передать АРМА
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) обнаружило на Житомирской таможне автомобильные запчасти из России стоимостью 1,5 млн грн. Об этом сообщила 3 января пресс-служба ГБР.

"В ходе масштабных профилактических мероприятий сотрудники ГБР провели обыски на Житомирской таможне, по результатам которых были обнаружены товары из РФ, завезенные в Украину вопреки действующему законодательству. Общая стоимость имущества из России составила более 1,5 млн грн", – говорится в сообщении. 

Сотрудники ГБР установили, что одна из столичных компаний в сентябре 2022 года пыталась завезти в Украину из Польши автомобильные запчасти, по документам принадлежавшие китайской фирме, но на самом деле изготовленные и привезенные из РФ.

"Маркировка более 2 тыс. коробок с автомобильными деталями АО "Балаковорезинатехника", в частности для автомобилей марки "ВАЗ", не оставила сомнений  товар имеет российское происхождение", – заявили в ГБР. 

Обнаруженные запчасти арестовали и изъяли в рамках расследования уголовного производства, их планируют передать АРМА.

"Сотрудники ГБР продолжают изучать обстоятельства ввоза российского товара на территорию Украины, идет проверка правомерности действий работников таможни",  говорится в сообщении.

Предварительно, инцидент квалифицировали как злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. 

Теги: таможня, российские товары, Житомирская область, Государственное бюро расследований, имущество, АРМА, ГБР
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