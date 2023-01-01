ГБР сообщило о задержании в Херсоне сотрудника СИЗО, работавшего на оккупантов

"Установлено, что после захвата Херсона российскими войсками мужчина остался работать в СИЗО, которое оккупанты незаконно использовали как тюрьму, в том числе для местных активистов, участников АТО и граждан, противостоящих оккупации. Учреждение начало работать якобы по законам России и выдавало заработную плату в российских рублях. Работник СИЗО выполнял все указания захватчиков, в том числе и по охране задержанных украинцев", – говорится в релизе.
По данным ГБР, после освобождения Херсона этот мужчина скрывался в городе и мог продолжать контактировать с врагом, сообщая информацию о действиях Вооруженных сил и правоохранительных органов Украины на освобожденной территории области.
Сотруднику СИЗО сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), санкция статьи предусматривает пожизненное заключение и конфискацию имущества. На видео, опубликованном ГБР, задержанный сказал, что до вторжения РФ работал младшим инспектором внутреннего надзора в СИЗО. По словам задержанного, он работал на оккупантов до 10 ноября, на сотрудничество пошел осознанно.
В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
В середине ноября СМИ сообщали, что "администрация" СИЗО, назначенная оккупантами, убегая из города перед его освобождением, выпустила на свободу находившихся в пенитенциарном учреждении людей. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. По его данным на 15 ноября, около трети сбежавших заключенных правоохранители уже задержали, их отправили в изоляторы в Николаевской и Одесской областях.