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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР сообщило о задержании в Херсоне сотрудника СИЗО, работавшего на оккупантов

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Фигуранта задержали во время стабилизационных мероприятий
Фигуранта задержали во время стабилизационных мероприятий
Скриншот: Державне бюро розслідувань / Facebook

Сотрудники Госбюро расследований во время стабилизационных мероприятий в Херсоне задержали сотрудника местного СИЗО, который во время оккупации города РФ работал на оккупантов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, опубликованном 30 декабря.

"Установлено, что после захвата Херсона российскими войсками мужчина остался работать в СИЗО, которое оккупанты незаконно использовали как тюрьму, в том числе для местных активистов, участников АТО и граждан, противостоящих оккупации. Учреждение начало работать якобы по законам России и выдавало заработную плату в российских рублях. Работник СИЗО выполнял все указания захватчиков, в том числе и по охране задержанных украинцев", – говорится в релизе.

По данным ГБР, после освобождения Херсона этот мужчина скрывался в городе и мог продолжать контактировать с врагом, сообщая информацию о действиях Вооруженных сил и правоохранительных органов Украины на освобожденной территории области.

Сотруднику СИЗО сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), санкция статьи предусматривает пожизненное заключение и конфискацию имущества. На видео, опубликованном ГБР, задержанный сказал, что до вторжения РФ работал младшим инспектором внутреннего надзора в СИЗО. По словам задержанного, он работал на оккупантов до 10 ноября, на сотрудничество пошел осознанно.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/videos/1106824273329905/

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

В середине ноября СМИ сообщали, что "администрация" СИЗО, назначенная оккупантами, убегая из города перед его освобождением, выпустила на свободу находившихся в пенитенциарном учреждении людей. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. По его данным на 15 ноября, около трети сбежавших заключенных правоохранители уже задержали, их отправили в изоляторы в Николаевской и Одесской областях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, СИЗО, госизмена, ВСУ, задержание, пожизненное заключение, подозрение, ГБР
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