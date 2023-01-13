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ГБР массово привлекает к ответственности госслужащих, которые пошли на сотрудничество с оккупантами – заявление

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С 24 февраля по 19 декабря 2022 года ГБР расследовало 1152 уголовных производства по преступлениям против основ национальной безопасности
С 24 февраля по 19 декабря 2022 года ГБР расследовало 1152 уголовных производства по преступлениям против основ национальной безопасности
Фото: pravda.com.ua

Государственное бюро расследований задокументировало многочисленные факты преступлений госслужащих, добровольно перешедших на сторону российских захватчиков, проводит "масштабную работу по разоблачению и привлечению к ответственности предателей и коллаборационистов на освобожденной от оккупантов территории Украины", заявили 13 января в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в ГБР, на освобожденных территориях сотрудники бюро проверяют все государственные учреждения, чтобы установить должностных лиц, оставшихся работать и помогавших оккупантам "наводить" российские порядки.

С начала полномасштабного вторжения РФ только в Харьковской области ГБР расследует более 100 таких уголовных производств, уже задержаны 20 человек, которых в бюро подозревают в госизмене. О подозрении сообщили 52 лицам, в суд направили 16 обвинительных актов.

В Купянске сообщили о подозрении уже шестой работнице налоговой, которая собирала "дань" с местного населения и агитировала других своих коллег работать на оккупационные власти. Ей заочно сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В поселке Беловодск Луганской области, который пока оккупирован, ГБР сообщило о подозрении в госизмене уже восьми правоохранителям. В отношении семи человек обвинительные акты направили в суд.

В конце 2022 года ГБР направило в суд обвинительные акты в отношении шести экс-правохранителей из Бердянска, которые, как утверждает следствие, предали присягу и пошли на службу в фейковую "народную милицию Бердянска". Они, отмечают в ГБР, сдавали оккупантам информацию о личном составе правоохранительных органов города и тех работников, кто остался верен Украине. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Всего в период с 24 февраля по 19 декабря 2022 года ГБР расследовало 1152 уголовных производства по преступлениям против основ национальной безопасности. По результатам работы ГБР 472 фигурантам сообщили о подозрении, 303 человека объявлены в розыск, 1280 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности. В суд по этим статьям уже направлено 112 производств. Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Теги: оккупация, присяга, правоохранители, расследование, госизмена, преступление, Государственное бюро расследований, госслужащие, война России против Украины, суд, ГБР, измена
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