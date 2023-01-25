СБУ сообщила о задержании агента ФСБ, который "наводил" российские ракеты на энергообъекты Одессы

По информации СБУ, задержанный – местный житель, завербованный ФСБ уже после начала полномасштабной войны Фото: Служба безпеки України / Facebook

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой СБУ 25 января.

"Приспешник агрессора собирал информацию о размещении подразделений сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона. В первую очередь он пытался выявить боевые позиции украинской системы противовоздушной обороны. Кроме того, агента интересовали точные локации местных объектов энергетики. Собранные сведения он хранил на флешке, которую планировал передать представителю российской спецслужбы", – сказано в релизе.

По данным следствия, задержанный рассчитывал получать за работу на врага 70 тыс. грн в месяц. Полученные данные оккупанты намеревались использовать для ракетных ударов по Украине, сообщили в СБУ.

"Впрочем, сотрудники СБУ помешали плану – своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали. По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовала ФСБ. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих", – добавили в спецслужбе.

Задержанный, по данным СБУ, собирал развединформацию, выезжая в разные районы Одессы и в пригород областного центра. Во время обыска у него нашли флеш-носитель с доказательствами. Задержанному сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного времени (ст. 111 Уголовного кодекса Украины), суд арестовал его.