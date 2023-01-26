На оккупированной территории Запорожской области появились военные из Беларуси – мэр Мелитополя

По словам Федорова, количество российских военных увеличивается с каждым днем, на территории Кирилловки, по данным местных жителей, были также замечены военные из Беларуси с шевронами Витебского подразделения. Мэр отметил, что не знает, были ли это военнослужащие регулярной армии, притом что Беларусь отрицает свое участие в войне, или белорусские власти заявят, что это были члены частных военных компаний.

В Мелитополе через каждые 100 метров расставили военных, останавливающих авто и прохожих, проверяют документы и телефоны, предупреждая о якобы угрозе со стороны ВСУ, добавил Федоров в Telegram. В поселке Мирное Мелитопольского района под предлогом "защиты детей от ударов ВСУ" закрыли школу до 30 января.

"Не исключено, что, распространяя дезинформацию, рашисты готовят провокации "обстрелов". Цели оккупантов: заставить жителей не ждать, а бояться ВСУ, оправдать любой террор в оккупации "защитой" гражданских, обстреливать гражданскую инфраструктуру и перенести вину на ВСУ, наращивать военные силы на оккупированных территориях", – написал Федоров.