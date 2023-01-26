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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированной территории Запорожской области появились военные из Беларуси – мэр Мелитополя

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Федоров рассказал о ситуации на оккупированной части Запорожской области
Федоров рассказал о ситуации на оккупированной части Запорожской области
Фото: mediacenter.org.ua

Оккупанты в Запорожской области пугают жителей возможными ракетными ударами со стороны Вооруженных сил Украины. Тем временем в Кирилловке появились военные с белорусскими шевронами. Об этом заявил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, видео он опубликовал в Telegram 26 января.

По словам Федорова, количество российских военных увеличивается с каждым днем, на территории Кирилловки, по данным местных жителей, были также замечены военные из Беларуси с шевронами Витебского подразделения. Мэр отметил, что не знает, были ли это военнослужащие регулярной армии, притом что Беларусь отрицает свое участие в войне, или белорусские власти заявят, что это были члены частных военных компаний.

В Мелитополе через каждые 100 метров расставили военных, останавливающих авто и прохожих, проверяют документы и телефоны, предупреждая о якобы угрозе со стороны ВСУ, добавил Федоров в Telegram. В поселке Мирное Мелитопольского района под предлогом "защиты детей от ударов ВСУ" закрыли школу до 30 января.

"Не исключено, что, распространяя дезинформацию, рашисты готовят провокации "обстрелов". Цели оккупантов: заставить жителей не ждать, а бояться ВСУ, оправдать любой террор в оккупации "защитой" гражданских, обстреливать гражданскую инфраструктуру и перенести вину на ВСУ, наращивать военные силы на оккупированных территориях", – написал Федоров.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Мелитополь, Запорожская область, Иван Федоров
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