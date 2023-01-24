Мэр Мелитополя объяснил, зачем оккупанты врут о своем "мощнейшем наступлении" на Запорожье

Федоров предупреждает, что заявления оккупантов об "успехах" на запорожском направлении – элемент информационной войны Фото: mediacenter.org.ua

"Не в силах выиграть войну на фронте, россияне развернули информационную войну в интернете", – заявил Федоров.

По его словам, в течение последних дней оккупанты распространяли истории о "мощнейшем наступлении" российской армии на запорожском направлении, заявляя о якобы захватах населенных пунктов Каменское, Щербаки, Малые Щербаки Запорожской области и других.

Мэр Мелитополя отметил, что пропаганда россиян врет, чтобы, в частности, отвлечь внимание от провала в Донецкой области и оправдать многочисленные потери во время попыток атаковать на запорожском направлении.

Кроме того, по мнению Федорова, своими фейками россияне пытаются "посеять уныние" среди украинцев на временно оккупированных территориях, чтобы те перестали ждать освобождения от захватчиков.

"Однако традиционно ни одна история оккупантов не подкреплена фактами", – добавил мэр Мелитополя.

Он добавил, что об "успехах" речь не идет, вместо этого захватчики "получили на орехи" от украинских сил обороны. В частности, указал Федоров, 20–21 января российские военные были наголову разбиты украинскими бойцами под Малыми Щербаками, а больницы оккупированной части Запорожской области "переполнены ранеными орками".

"Поэтому не стоит слушать и верить тому, что говорит враг", – подытожил он.