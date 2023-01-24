ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя объяснил, зачем оккупанты врут о своем "мощнейшем наступлении" на Запорожье

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров предупреждает, что заявления оккупантов об "успехах" на запорожском направлении элемент информационной войны
Федоров предупреждает, что заявления оккупантов об "успехах" на запорожском направлении – элемент информационной войны
Фото: mediacenter.org.ua

Оккупанты распространяют не соответствующую действительности информацию о якобы успешном наступлении российских войск на запорожском направлении, рассказал 24 января мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

"Не в силах выиграть войну на фронте, россияне развернули информационную войну в интернете", – заявил Федоров.

По его словам, в течение последних дней оккупанты распространяли истории о "мощнейшем наступлении" российской армии на запорожском направлении, заявляя о якобы захватах населенных пунктов Каменское, Щербаки, Малые Щербаки Запорожской области и других.

Мэр Мелитополя отметил, что пропаганда россиян врет, чтобы, в частности, отвлечь внимание от провала в Донецкой области и оправдать многочисленные потери во время попыток атаковать на запорожском направлении.

Кроме того, по мнению Федорова, своими фейками россияне пытаются "посеять уныние" среди украинцев на временно оккупированных территориях, чтобы те перестали ждать освобождения от захватчиков.

"Однако традиционно ни одна история оккупантов не подкреплена фактами", – добавил мэр Мелитополя.

Он добавил, что об "успехах" речь не идет, вместо этого захватчики "получили на орехи" от украинских сил обороны. В частности, указал Федоров, 20–21 января российские военные были наголову разбиты украинскими бойцами под Малыми Щербаками, а больницы оккупированной части Запорожской области "переполнены ранеными орками".

"Поэтому не стоит слушать и верить тому, что говорит враг", – подытожил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

20 января в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты ведут наступательные действия на запорожском направлении. При этом самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, российская пропаганда, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, фейк, дезинформация, российские оккупанты, Иван Федоров, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Германия должна услышать нас", "Привезем леопардовые танки". В сети запустили флешмоб в поддержку передачи Украине танков Leopard. Фото
"Германия должна услышать нас", "Привезем леопардовые танки". В сети запустили флешмоб в поддержку передачи Украине танков Leopard. Фото
Галина ГРИШИНА
  Te La Passe. Дорн записал трек на украинском вместе с французским рэпером. Видео
  Te La Passe. Дорн записал трек на украинском вместе с французским рэпером. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек покормила енота пиццей. Видео
Хайек покормила енота пиццей. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Галина ГРИШИНА
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
Галина ГРИШИНА
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Галина ГРИШИНА
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
Галина ГРИШИНА
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Галина ГРИШИНА
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (209353)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (206313)
3
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (58098)
4
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (53901)
5
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (40602)
6
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (36909)
7
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (36156)
8
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30778)
 
 
 
 