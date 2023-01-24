В Бердянске подорвали авто коллаборантки, она была внутри – СМИ

Автомобиль Мамай после подрыва в Бердянске Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

В информагентстве отметили, что информацию о подрыве автомобиля с Мамай внутри подтвердили в том числе ресурсы оккупантов.

Взрыв подтвердил в Telegram мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. По его данным, коллаборантка госпитализирована.

"Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице – трясется от страха за свою жизнь", – заявил Федоров.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram уточнил, что Мамай была депутатом местного горсовета прошлого созыва и частным предпринимателем.

"Во время оккупации она одной из первых пошла на сотрудничество с рашистами и сдавала оккупантам адреса местных патриотов. Находилась в розыске у официальных властей Украины", – написал он.