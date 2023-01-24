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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бердянске подорвали авто коллаборантки, она была внутри – СМИ

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Автомобиль Мамай после подрыва в Бердянске
Автомобиль Мамай после подрыва в Бердянске
Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль местной коллаборантки Валерии Мамай. Об этом 24 января в Telegram сообщает "РИА Мелитополь".

В информагентстве отметили, что информацию о  подрыве автомобиля с Мамай внутри подтвердили в том числе ресурсы оккупантов.

Взрыв подтвердил в Telegram мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. По его данным, коллаборантка госпитализирована.

"Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице – трясется от страха за свою жизнь", – заявил Федоров.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram уточнил, что Мамай была депутатом местного горсовета прошлого созыва и частным предпринимателем.

"Во время оккупации она одной из первых пошла на сотрудничество с рашистами и сдавала оккупантам адреса местных патриотов. Находилась в розыске у официальных властей Украины", – написал он.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Теги: Россия, Украина, взрыв, оккупация, партизаны, Запорожская область, Бердянск, Антон Геращенко, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, автомобиль, российские оккупанты, Иван Федоров, коллаборационизм, деоккупация
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