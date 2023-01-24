В Бердянске подорвали авто коллаборантки, она была внутри – СМИ

В информагентстве отметили, что информацию о подрыве автомобиля с Мамай внутри подтвердили в том числе ресурсы оккупантов.
Взрыв подтвердил в Telegram мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. По его данным, коллаборантка госпитализирована.
"Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице – трясется от страха за свою жизнь", – заявил Федоров.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram уточнил, что Мамай была депутатом местного горсовета прошлого созыва и частным предпринимателем.
"Во время оккупации она одной из первых пошла на сотрудничество с рашистами и сдавала оккупантам адреса местных патриотов. Находилась в розыске у официальных властей Украины", – написал он.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.
Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.