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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над оккупированным Бердянском – аномальное количество вертолетов. Вероятно, вывозят раненых – горсовет

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По данным Генштаба ВСУ, в Запорожской области оккупанты отводят часть подразделений от линии столкновения
По данным Генштаба ВСУ, в Запорожской области оккупанты отводят часть подразделений от линии столкновения
Фото: Город – Бердянск / Facebook

В небе над оккупированным Бердянском Запорожской области местные жители заметили много российских вертолетов. Об этом городской совет вечером 29 декабря сообщил в Telegram.

По данным горсовета, таким образом оккупанты могут транспортировать раненых. Их везут с донецкого и запорожского направлений фронта и размещают для лечения в курортной зоне.

"Над Бердянском сейчас летает куча рашистских вертолетов. Местные давно не слышали такого грохота. Санатории и базы на Бердянской косе превратились в сплошной военный госпиталь для раненых рашистов", – говорится в сообщении.

О том, что российские оккупанты обустроили военный госпиталь на базе отдыха в Бердянске, 23 декабря сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Кроме того, из-за больших потерь в личном составе РФ несколько туристических баз в указанном населенном пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

1 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что в Запорожской области оккупанты отводят часть подразделений дальше от линии столкновения, а также вывозят награбленное имущество.

Теги: Запорожская область, Бердянск, раненые, Азовское море, война России против Украины, российские оккупанты
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