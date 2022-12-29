Над оккупированным Бердянском – аномальное количество вертолетов. Вероятно, вывозят раненых – горсовет

По данным горсовета, таким образом оккупанты могут транспортировать раненых. Их везут с донецкого и запорожского направлений фронта и размещают для лечения в курортной зоне.
"Над Бердянском сейчас летает куча рашистских вертолетов. Местные давно не слышали такого грохота. Санатории и базы на Бердянской косе превратились в сплошной военный госпиталь для раненых рашистов", – говорится в сообщении.
О том, что российские оккупанты обустроили военный госпиталь на базе отдыха в Бердянске, 23 декабря сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Кроме того, из-за больших потерь в личном составе РФ несколько туристических баз в указанном населенном пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
1 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что в Запорожской области оккупанты отводят часть подразделений дальше от линии столкновения, а также вывозят награбленное имущество.