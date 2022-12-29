Над оккупированным Бердянском – аномальное количество вертолетов. Вероятно, вывозят раненых – горсовет

По данным горсовета, таким образом оккупанты могут транспортировать раненых. Их везут с донецкого и запорожского направлений фронта и размещают для лечения в курортной зоне.

"Над Бердянском сейчас летает куча рашистских вертолетов. Местные давно не слышали такого грохота. Санатории и базы на Бердянской косе превратились в сплошной военный госпиталь для раненых рашистов", – говорится в сообщении.

О том, что российские оккупанты обустроили военный госпиталь на базе отдыха в Бердянске, 23 декабря сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Кроме того, из-за больших потерь в личном составе РФ несколько туристических баз в указанном населенном пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск.