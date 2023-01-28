Оккупанты оказывают психологическое и физическое давление на сотрудников Запорожской АЭС – Генштаб ВСУ

"Оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население. Так, сотрудникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска для прохода на станцию, а работникам, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, мотивируя это тем, что станция не работает", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор пребывает под их контролем. Из-за обстрелов со стороны оккупантов станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, чтобы он работал вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Россияне заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1,5 тыс. сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе ВСУ.

По его данным, оккупанты хотят подключить ЗАЭС к энергосистеме России. В украинской компании "Энергоатом" заявляли в декабре 2022 года, что россияне не смогут подключить ЗАЭС к своей энергосистеме по техническим причинам.

Все шесть энергоблоков ЗАЭС остановлены, заявляли 10 января 2023 года в Госинспекции ядерного регулирования Украины.