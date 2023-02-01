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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о новом наступлении РФ: Главные бои еще впереди

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Данилов: Будет ли Россия идти со всех сторон? Я могу сказать, что мы не исключаем никакого сценария в ближайшие две-три недели
Данилов: Будет ли Россия идти со всех сторон? Я могу сказать, что мы не исключаем никакого сценария в ближайшие две-три недели
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Украинское военно-политическое руководство не исключает любые сценарии развития событий в ближайшие две-три недели. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью Sky News 1 февраля.

"Российская Федерация сейчас готовится к максимальной эскалации. Она собирает все возможные и невозможные силы, какие у нее есть, проводит учения и тренировки. Будет ли Россия идти со всех сторон? Я могу сказать, что мы не исключаем никакого сценария в ближайшие две-три недели. [...] Мы прошли через очень сложный и большой путь, но я осознаю, что главные бои еще впереди, и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев, которые будут определяющими в этой войне", – сказал он. 

Секретарь СНБО ожидает, что РФ привлечет около половины из более чем 320 тыс. мобилизованных осенью прошлого года. 

Данилов отметил, что союзники Украины начали предоставлять стране максимальную помощь. 

"У нас есть свои планы", – добавил он, уточнив, что об этих планах Украина сообщает партнерам. Как резюмировали в сюжете Sky News, этот план – победа в войне с РФ. 

Данилов говорил 27 января, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января заявлял, что РФ хочет реванша в полномасштабной войне против Украины и, возможно, уже приступила к реализации таких планов, но Украина будет останавливать оккупантов и готовить свое большое контрнаступление.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, оборона, наступление, война России против Украины, Российская Федерация, Алексей Данилов
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