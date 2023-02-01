Данилов о новом наступлении РФ: Главные бои еще впереди

Данилов: Будет ли Россия идти со всех сторон? Я могу сказать, что мы не исключаем никакого сценария в ближайшие две-три недели Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Российская Федерация сейчас готовится к максимальной эскалации. Она собирает все возможные и невозможные силы, какие у нее есть, проводит учения и тренировки. Будет ли Россия идти со всех сторон? Я могу сказать, что мы не исключаем никакого сценария в ближайшие две-три недели. [...] Мы прошли через очень сложный и большой путь, но я осознаю, что главные бои еще впереди, и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев, которые будут определяющими в этой войне", – сказал он.

Секретарь СНБО ожидает, что РФ привлечет около половины из более чем 320 тыс. мобилизованных осенью прошлого года.

Данилов отметил, что союзники Украины начали предоставлять стране максимальную помощь.

"У нас есть свои планы", – добавил он, уточнив, что об этих планах Украина сообщает партнерам. Как резюмировали в сюжете Sky News, этот план – победа в войне с РФ.

Данилов говорил 27 января, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января заявлял, что РФ хочет реванша в полномасштабной войне против Украины и, возможно, уже приступила к реализации таких планов, но Украина будет останавливать оккупантов и готовить свое большое контрнаступление.