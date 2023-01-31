"Мы – не россияне". Череватый объяснил, почему ВСУ остановили наступление на лиманском направлении

"Ряд факторов влияет, во-первых, мы - не россияне. Мы не бросаем наши подразделения, когда нет резервов, достаточной огневой поддержки. Поэтому мы действуем так, как предписывает адекватная современная военная наука. Когда у нас были эти возможности, мы продвигались – погодные условия, резервы", – пояснил спикер.
Он добавил, что отсутствие продвижения не означает, что бои прекратились. Украинские защитники на лиманском направлении продолжают уничтожать логистику и склады врага, заверил Череватый.
"Боевые задачи бывают разные, это не всегда наступательные действия. Это истощение противника, а есть момент, когда ты можешь перейти к более решительным действиям и прорвать оборону противника, как в Харьковской области было", – добавил спикер.
По его словам, для контрнаступления нужно собрать "мощный кулак".
В 2022 году российские оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. 28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировали 29 декабря в Генштабе ВСУ.
11 января Гайдай сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.
14 января он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.