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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы – не россияне". Череватый объяснил, почему ВСУ остановили наступление на лиманском направлении

Череватый пояснил, что для наступления ВСУ на лиманском направлении сейчас нет подходящих условий
Череватый пояснил, что для наступления ВСУ на лиманском направлении сейчас нет подходящих условий
Фото: Serhii Cherevatyi / Facebook

Украинские Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на лиманском направлении в Луганской области. Однако погода и имеющиеся у ВСУ ресурсы сейчас не позволяют вести наступление. Об этом сообщил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 31 января в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Ряд факторов влияет, во-первых, мы - не россияне. Мы не бросаем наши подразделения, когда нет резервов, достаточной огневой поддержки. Поэтому мы действуем так, как предписывает адекватная современная военная наука. Когда у нас были эти возможности, мы продвигались – погодные условия, резервы", – пояснил спикер.

Он добавил, что отсутствие продвижения не означает, что бои прекратились. Украинские защитники на лиманском направлении продолжают уничтожать логистику и склады врага, заверил Череватый.

"Боевые задачи бывают разные, это не всегда наступательные действия. Это истощение противника, а есть момент, когда ты можешь перейти к более решительным действиям и прорвать оборону противника, как в Харьковской области было", – добавил спикер.

По его словам, для контрнаступления нужно собрать "мощный кулак".

Контекст:

В 2022 году российские оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. 28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировали 29 декабря в Генштабе ВСУ.

11 января Гайдай сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.

14 января он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.

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