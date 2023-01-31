"Мы – не россияне". Череватый объяснил, почему ВСУ остановили наступление на лиманском направлении

Череватый пояснил, что для наступления ВСУ на лиманском направлении сейчас нет подходящих условий Фото: Serhii Cherevatyi / Facebook

"Ряд факторов влияет, во-первых, мы - не россияне. Мы не бросаем наши подразделения, когда нет резервов, достаточной огневой поддержки. Поэтому мы действуем так, как предписывает адекватная современная военная наука. Когда у нас были эти возможности, мы продвигались – погодные условия, резервы", – пояснил спикер.

Он добавил, что отсутствие продвижения не означает, что бои прекратились. Украинские защитники на лиманском направлении продолжают уничтожать логистику и склады врага, заверил Череватый.

"Боевые задачи бывают разные, это не всегда наступательные действия. Это истощение противника, а есть момент, когда ты можешь перейти к более решительным действиям и прорвать оборону противника, как в Харьковской области было", – добавил спикер.

По его словам, для контрнаступления нужно собрать "мощный кулак".