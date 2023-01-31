Оккупанты поставили гауляйтерам Луганской области ультиматум из-за провала мобилизации. Требуют захватить регион к 1 апреля – Центр нацсопротивления

"Оккупанты поставили гауляйтерам временно оккупированных территорий Луганской области ультиматум: либо РФ выйдет до 1 апреля на административные границы области, либо будут "кадровые решения", – говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что причиной недовольства стал провал мобилизации и логистического обеспечения российской оккупационной армии на этом направлении. Именно на коллаборантов Кремль теперь возлагает ответственность за неудачи, добавили там.
"Отметим, чтобы удовлетворить РФ и сохранить свои места, коллаборанты начали новую волну мобилизации в регионе", – добавили в Центре национального сопротивления.
В 2022 году российские оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. 28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты ходят по домам в поисках мужчин. В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства денег за возможность избежать мобилизации.
Из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью, а во временно захваченном Севастополе в военкоматы вызывают IT-специалистов и финансистов, проинформировали в Генштабе ВСУ.
По информации Генштаба ВСУ от 26 января оккупанты в Крыму готовятся к мобилизации местных жителей, новую волну запланировали на конец февраля.