Оккупанты поставили гауляйтерам Луганской области ультиматум из-за провала мобилизации. Требуют захватить регион к 1 апреля – Центр нацсопротивления

Коллаборанты в Луганской области сорвали мобилизацию и планы оккупантов по захвату региона Фото: EPA (иллюстративное)

"Оккупанты поставили гауляйтерам временно оккупированных территорий Луганской области ультиматум: либо РФ выйдет до 1 апреля на административные границы области, либо будут "кадровые решения", – говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что причиной недовольства стал провал мобилизации и логистического обеспечения российской оккупационной армии на этом направлении. Именно на коллаборантов Кремль теперь возлагает ответственность за неудачи, добавили там.

"Отметим, чтобы удовлетворить РФ и сохранить свои места, коллаборанты начали новую волну мобилизации в регионе", – добавили в Центре национального сопротивления.