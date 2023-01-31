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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк перечислил признаки эскалации, которую готовит Россия

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Подоляк призвал предоставить Украине оружие на фоне подготовки России к очередной эскалации
Подоляк призвал предоставить Украине оружие на фоне подготовки России к очередной эскалации
Фото: president.gov.ua

Ряд признаков указывают на неготовность России к миру, поэтому Украине нужно больше оружия от партнеров. Об этом 31 января в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Систематические обстрелы прифронтовых городов, концентрация техники и снарядов, переброска войск на разные направления, дополнительная принудительная мобилизация в России точно не указывают на готовность России к миру", – убежден он.

Советник главы ОП считает перечисленные им факторы прямыми признаками существенной эскалации, к которой готовятся российские оккупанты.

"Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины", – заключил Подоляк.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников. 

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Теги: Россия, Украина, оружие, оккупация, мобилизация, военная помощь, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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