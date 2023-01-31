Подоляк перечислил признаки эскалации, которую готовит Россия

"Систематические обстрелы прифронтовых городов, концентрация техники и снарядов, переброска войск на разные направления, дополнительная принудительная мобилизация в России точно не указывают на готовность России к миру", – убежден он.
Советник главы ОП считает перечисленные им факторы прямыми признаками существенной эскалации, к которой готовятся российские оккупанты.
"Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины", – заключил Подоляк.
Систематичні обстріли прифронтових міст, концентрація техніки та снарядів, перекидання військ на різні напрямки, додаткова примусова мобілізація в Рф точно не вказують на готовність росії до миру. Це прямі ознаки суттєвої ескалації…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 31, 2023
Тому зброя, зброя і ще раз зброя для України.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.