Подоляк перечислил признаки эскалации, которую готовит Россия

"Систематические обстрелы прифронтовых городов, концентрация техники и снарядов, переброска войск на разные направления, дополнительная принудительная мобилизация в России точно не указывают на готовность России к миру", – убежден он.

Советник главы ОП считает перечисленные им факторы прямыми признаками существенной эскалации, к которой готовятся российские оккупанты.

"Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины", – заключил Подоляк.