Подоляк назвал МОК "промоутером войны, убийств и разрушений"

"МОК – промоутер войны, убийств и разрушений... МОК с удовольствием смотрит на то, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства", – написал он.

Советник главы ОПУ допустил, что у предложений, которые озвучивают мировые спортивные чиновники, может быть финансовая подоплека.

"Очевидно, что российские деньги, [за] которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут кровью украинцев. Да, господин [глава МОК Томас] Бах?" – высказался Подоляк.

#МОК – промоутер війни, убивств і руйнувань... МОК із задоволенням дивиться на те, як Рф знищує * , а потім пропонує * трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства.

Очевидно, що ru-гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть * кров’ю. Так, пане #Бах? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 30, 2023

28 января Подоляк заявлял, что, пытаясь вернуть российских спортсменов на международные соревнования, МОК продвигает насилие и убийства.