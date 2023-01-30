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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк назвал МОК "промоутером войны, убийств и разрушений"

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Подоляк критикует инициативу МОК о допуске к Олимпиаде отдельных российских спортсменов
Подоляк критикует инициативу МОК о допуске к Олимпиаде отдельных российских спортсменов
Фото: president.gov.ua

Пытаясь вернуть российских спортсменов на международные соревнования, Международный олимпийский комитет (МОК) выступает "промоутером войны". Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 30 января в Twitter.

"МОК – промоутер войны, убийств и разрушений... МОК с удовольствием смотрит на то, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства", – написал он.

Советник главы ОПУ допустил, что у предложений, которые озвучивают мировые спортивные чиновники, может быть финансовая подоплека.

"Очевидно, что российские деньги, [за] которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут кровью украинцев. Да, господин [глава МОК Томас] Бах?" – высказался Подоляк.

28 января Подоляк заявлял, что, пытаясь вернуть российских спортсменов на международные соревнования, МОК продвигает насилие и убийства.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. 

Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и РБ в соревнованиях при строгих условиях. Оговаривается, что спортсмены будут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство. Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине и полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

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