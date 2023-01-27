Зеленский пригласил главу МОК в Бахмут – чтобы тот "увидел, что нейтральности не существует"

Зеленский: Я не раз говорил с главой МОК. И так и не услышал, как он намерен защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования Фото: president.gov.ua

"Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Я не раз с ним говорил. И так и не услышал, как он намерен защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования. Не бывает нейтральности, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пытаются использовать спорт ради своих идеологических интересов", – заявил Зеленский.

Любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью, подчеркнул он.

"Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу. Но мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, которое просто неизбежно, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более – в парижской Олимпиаде. Украинские спортсмены вынуждены защищать жизнь своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии. Российские удары унесли жизни сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения", – продолжил он.

Зеленский отметил, что война и олимпийские принципы являются фундаментально противоположными понятиями. Он рассказал о ситуации на фронте, в частности, в Бахмуте и Угледаре, которые РФ штурмует при помощи авиации, артиллерии, ракет, уничтожая их.

"Кстати, приглашаю господина Баха в Бахмут. Чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует", – добавил президент Украины.