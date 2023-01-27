Зеленский пригласил главу МОК в Бахмут – чтобы тот "увидел, что нейтральности не существует"

"Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Я не раз с ним говорил. И так и не услышал, как он намерен защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования. Не бывает нейтральности, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пытаются использовать спорт ради своих идеологических интересов", – заявил Зеленский.
Любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью, подчеркнул он.
"Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу. Но мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, которое просто неизбежно, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более – в парижской Олимпиаде. Украинские спортсмены вынуждены защищать жизнь своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии. Российские удары унесли жизни сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения", – продолжил он.
Зеленский отметил, что война и олимпийские принципы являются фундаментально противоположными понятиями. Он рассказал о ситуации на фронте, в частности, в Бахмуте и Угледаре, которые РФ штурмует при помощи авиации, артиллерии, ракет, уничтожая их.
"Кстати, приглашаю господина Баха в Бахмут. Чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует", – добавил президент Украины.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил в начале апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.
11 июля вице-президент МОК Крейг Риди говорил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
Однако 5 октября Международная ассоциация бокса отменила запрет на допуск спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям.
15 ноября Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что речь идет об использовании спорта для обеления военных преступлений, и назвал такие шаги тошнотворными.
9 декабря саммит МОК оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. При этом в МОК сообщили, что на саммите произошла "острая дискуссия об участии спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях".
25 января МОК выступил с заявлением о возможности участия в соревнованиях спортсменов из РФ и Беларуси.