Глава Минспорта Украины: Мы до сих пор мечтаем провести зимние Олимпийские игры в 2030 году

Журналисты спросили министра, верите ли он в то, что Украина когда-нибудь примет Олимпийские игры.
"Вы знаете, я в это очень верю", – сказал Гутцайт.
"Еще до войны были встречи на высоком уровне, к нам приезжал президент МОК Томас Бах в сентябре прошлого года, и потом мы ездили делегацией. Участвовали в работе комиссии, которая дает рекомендации, что нужно сделать стране, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. И мы работали над этим, анализировали, где можно провести зимние Олимпийские игры, какие стадионы, площадки", – сказал министр.
Он признал, что эту мечту разрушила война.
"Но хочу отметить, что несколько дней назад, когда президент МОК встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, этот вопрос обсуждался. Наш президент спросил об этом, а значит, мы до сих пор мечтаем провести зимние Олимпийские игры в 2030 году", – заявил Гутцайт.
16 июля 2019 года Зеленский заявлял, что поручил тогдашнему министру спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Сергею Бубке разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.
30 июля 2020 года Гутцайт заявлял, что Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.
В январе 2021 года Гутцайт говорил, что Украина хочет провести Олимпийские игры 2030-го или 2032 года, а в августе сказал, что страна рассматривает возможность провести юношеские Олимпийские игры. Он подчеркивал, что проведение в стране Олимпийских игр – это "привлечение мощных инвесторов, новая спортивная инфраструктура".