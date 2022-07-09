Глава Минспорта Украины: Мы до сих пор мечтаем провести зимние Олимпийские игры в 2030 году

Гутцайт сообщил, что президент Украины недавно обсуждал с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

Журналисты спросили министра, верите ли он в то, что Украина когда-нибудь примет Олимпийские игры.

"Вы знаете, я в это очень верю", – сказал Гутцайт.

"Еще до войны были встречи на высоком уровне, к нам приезжал президент МОК Томас Бах в сентябре прошлого года, и потом мы ездили делегацией. Участвовали в работе комиссии, которая дает рекомендации, что нужно сделать стране, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. И мы работали над этим, анализировали, где можно провести зимние Олимпийские игры, какие стадионы, площадки", – сказал министр.

Он признал, что эту мечту разрушила война.

"Но хочу отметить, что несколько дней назад, когда президент МОК встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, этот вопрос обсуждался. Наш президент спросил об этом, а значит, мы до сих пор мечтаем провести зимние Олимпийские игры в 2030 году", – заявил Гутцайт.