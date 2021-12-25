Министр спорта Гутцайт рассказал, зачем Украине борьба за проведение юношеских Олимпийских игр

По словам Гутцайта, сейчас в Украине идет "самое мощное за всю историю независимости развитие инфраструктуры".
"И сейчас президент поставил задачу – и президент, и все спортивное сообщество очень хочет – мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине. Юношеские – в 2028 году и зимние Олимпийские игры – в 2030-м. Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, престиж страны. Проведение в стране Олимпийских игр – это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура. Мы понимаем, что чем больше будет спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься. Мы не увидим результат сегодня или завтра… Но то, что сегодня закладывается в стране по спортивной инфраструктуре, мы этот результат увидим через 10 лет", – сказал он.
Министр уточнил, что Украина будет подавать заявку на проведение юношеской Олимпиады самостоятельно.
16 июля 2019 года Зеленский заявлял, что поручил тогдашнему министру спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Сергею Бубке разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.
30 июля 2020 года нынешний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.
В январе 2021 года Гутцайт говорил, что Украина хочет провести Олимпийские игры 2030-го или 2032 года, а в августе сказал, что страна рассматривает возможность провести юношеские Олимпийские игры.