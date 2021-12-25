Министр спорта Гутцайт рассказал, зачем Украине борьба за проведение юношеских Олимпийских игр

Гутцайт: Мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине. Для чего? Ну, во-первых, престиж страны Фото: slovoidilo.ua

По словам Гутцайта, сейчас в Украине идет "самое мощное за всю историю независимости развитие инфраструктуры".

"И сейчас президент поставил задачу – и президент, и все спортивное сообщество очень хочет – мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине. Юношеские – в 2028 году и зимние Олимпийские игры – в 2030-м. Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, престиж страны. Проведение в стране Олимпийских игр – это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура. Мы понимаем, что чем больше будет спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься. Мы не увидим результат сегодня или завтра… Но то, что сегодня закладывается в стране по спортивной инфраструктуре, мы этот результат увидим через 10 лет", – сказал он.

Министр уточнил, что Украина будет подавать заявку на проведение юношеской Олимпиады самостоятельно.