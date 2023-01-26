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МОК выступил с заявлением о возможности участия в соревнованиях спортсменов из РФ и Беларуси

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В МОК изучают возможность участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях при соблюдении строгих условий
В МОК изучают возможность участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях при соблюдении строгих условий
Фото: olympics.com

Международный олимпийский комитет опубликовал 25 января обращение в связи с ситуацией в Украине и возможностью атлетов из России и Беларуси соревноваться на международных стартах.

Обращение является результатом встречи исполнительного комитета МОК. Дискуссии состояли из трех частей: санкции против РФ и Беларуси, солидарности олимпийского движения с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом, а также возможность допуска к спортивным соревнованиям отдельных спортсменов с российским или белорусским паспортом.

МОК отмечает, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе. Никакие международные соревнования не могут проходить в России или Беларуси. Ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Официальные представители властей России и Беларуси не могут быть аккредитованы или приглашены на международные встречи или соревнования.

В заявлении идет речь о том, что МОК полностью поддерживает и выражает солидарность с Национальным олимпийским комитетом Украины и украинскими атлетами.

В отношении отдельных спортсменов с российскими или белорусскими паспортами большинство участников каждой из консультационных звонков высказали мнение, что необходимо уважать права всех спортсменов на обращение без какой-либо дискриминации. Правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких-либо соревнованиях, а какие – нет, подчеркивается в сообщении. Поэтому в МОК решили дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при строгих условиях.

Оговаривается, что спортсмены будут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране.

Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине. Также имеются в виду только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила. Индивидуальные проверки должны проводиться для всех заявленных спортсменов, говорится в заявлении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил в начале апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований

11 июля вице-президент МОК Крейг Риди говорил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Однако 5 октября Международная ассоциация бокса отменила запрет на допуск спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям.

15 ноября Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". Кулеба ответил, что речь идет об использовании спорта для обеления военных преступлений, и назвал такие шаги тошнотворными.

9 декабря саммит МОК оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. При этом в МОК сообщили, что на саммите произошла "острая дискуссия об участии спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях".

Теги: Россия, спорт, Беларусь, МОК, война России против Украины, спортсмены, соревнования
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