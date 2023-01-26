МОК выступил с заявлением о возможности участия в соревнованиях спортсменов из РФ и Беларуси

В МОК изучают возможность участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях при соблюдении строгих условий Фото: olympics.com

Обращение является результатом встречи исполнительного комитета МОК. Дискуссии состояли из трех частей: санкции против РФ и Беларуси, солидарности олимпийского движения с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом, а также возможность допуска к спортивным соревнованиям отдельных спортсменов с российским или белорусским паспортом.

МОК отмечает, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе. Никакие международные соревнования не могут проходить в России или Беларуси. Ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Официальные представители властей России и Беларуси не могут быть аккредитованы или приглашены на международные встречи или соревнования.

В заявлении идет речь о том, что МОК полностью поддерживает и выражает солидарность с Национальным олимпийским комитетом Украины и украинскими атлетами.

В отношении отдельных спортсменов с российскими или белорусскими паспортами большинство участников каждой из консультационных звонков высказали мнение, что необходимо уважать права всех спортсменов на обращение без какой-либо дискриминации. Правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких-либо соревнованиях, а какие – нет, подчеркивается в сообщении. Поэтому в МОК решили дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при строгих условиях.

Оговаривается, что спортсмены будут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране.

Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине. Также имеются в виду только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила. Индивидуальные проверки должны проводиться для всех заявленных спортсменов, говорится в заявлении.