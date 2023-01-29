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СПОРТ

Премьер Эстонии: Спорт – инструмент пропагандистской машины РФ, игнорирование которого – переход на сторону агрессии

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Каллас: Разочарована решением МОК
Каллас: Разочарована решением МОК
Фото: EPA

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила разочарование позицией Международного олимпийского комитета по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде. Об этом политик написала в Twitter 28 января.

"Разочарована решением МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к Играм 2024 года в Париже. Политически и морально неправильно – пора усиливать изоляцию, не уступать России", – заявила она.

Каллас подчеркнула, что спорт является инструментом российской пропагандистской машины, "игнорирование которого означает переход на сторону агрессии".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину (в том числе из Беларуси) 24 февраля 2022 года. 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил в начале апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований

11 июля вице-президент МОК Крейг Риди говорил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

15 ноября президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что речь идет об использовании спорта для обеления военных преступлений, и назвал такие шаги тошнотворными.

9 декабря саммит МОК оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. При этом в МОК сообщили, что на саммите произошла "острая дискуссия об участии спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях".

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. 

Однако в отношении отдельных спортсменов с российскими или белорусскими паспортами большинство участников каждого из консультационных звонков высказали мнение, что необходимо уважать права всех спортсменов на обращение без какой-либо дискриминации. Поэтому в МОК решили дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при строгих условиях. Оговаривается, что спортсмены будут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине. Также имеются в виду только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, спорт, Эстония, МОК, Олимпиада, российская пропаганда, война России против Украины, Международный олимпийский комитет, Кая Каллас
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