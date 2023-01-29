Зеленский: Если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию

"Призыв прост и справедлив: определиться с решением Международного олимпийского комитета, который, к сожалению, хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста. Если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора. И это также вопрос времени, когда Кремль начнет использовать существующую беспринципную "гибкость" Международного олимпийского комитета, чтобы говорить, что мир согласен идти на уступки агрессору", – заявил глава государства.

По его словам, нельзя игнорировать, что каждый день Россия продолжает свой террор.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину (в том числе из Беларуси) 24 февраля 2022 года. 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил в начале апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.

11 июля вице-президент МОК Крейг Риди говорил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

15 ноября президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что речь идет об использовании спорта для обеления военных преступлений, и назвал такие шаги тошнотворными.

9 декабря саммит МОК оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. При этом в МОК сообщили, что на саммите произошла "острая дискуссия об участии спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях".

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн.

Однако в отношении отдельных спортсменов с российскими или белорусскими паспортами большинство участников каждого из консультационных звонков высказали мнение, что необходимо уважать права всех спортсменов на обращение без какой-либо дискриминации. Поэтому в МОК решили дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при строгих условиях. Оговаривается, что спортсмены будут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине. Также имеются в виду только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует".