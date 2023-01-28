Международный олимпийский комитет продвигает человеконенавистническую политику РФ – Офис президента Украины

"МОК предлагает миру промоушен насилия, массовых убийств, разрушений. И потому настаивает, что российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях как безусловные "послы смерти", – написал он.

Советник главы ОП считает, что "спорт не бывает вне политики – спорт продвигает ее".

"Таким образом, МОК продвигает человеконенавистническую политику РФ", – сделал вывод Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину (в том числе из Беларуси) 24 февраля 2022 года. 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил в начале апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.

11 июля вице-президент МОК Крейг Риди говорил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

15 ноября президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что речь идет об использовании спорта для обеления военных преступлений, и назвал такие шаги тошнотворными.

9 декабря саммит МОК оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. При этом в МОК сообщили, что на саммите произошла "острая дискуссия об участии спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях".

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением о возможности участия в соревнованиях спортсменов из РФ и Беларуси.