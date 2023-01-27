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Глава НОК не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне

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Гутцайт: Пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях
Гутцайт: Пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях
Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

Министр спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт не исключает, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры, если в них будут участвовать спортсмены из РФ и Беларуси. Об этом он написал в Facebook 26 января.

Так он прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета от 25 января. Гутцайт отметил, что МОК подтвердил свои санкции против России и Беларуси, а также солидарность с украинскими спортсменами, однако также началась дискуссия о возможности участия в соревнованиях атлетов из всех стран, "особенно между которыми продолжаются войны".

По его словам, в рамках консультаций, организованных МОК, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством национальных олимпийских комитетов.

"Украина и некоторые государства-партнеры, бравшие слово, выступили против этого до завершения агрессии России. Для всего украинского спортивного сообщества – это принципиальный вопрос! В этом нас поддерживает и президент нашего государства, и все общество", – написал глава НОК Украины.

Он отметил, что часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов в спортивные соревнования.

"Недопустимой такая ситуация является и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях!!!" – заявил он.

Гутцайт считает, что украинские национальные спортивные федерации должны усилить коммуникацию с международными федерациями, чтобы запрет остался в силе.

"Примером является Национальный комитет спорта инвалидов Украины, который совместно с партнерами добился приостановки членства в РФ и РБ в Международном паралимпийском комитете. Без согласия МПК, МОК вряд ли сможет выработать какие-либо решения по этому вопросу. Кроме того, действуют санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов. В настоящее время ведется работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", – написал глава НОК.

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/pfbid0dFiKVmtt4HN6gequ7rjqbPxe7qK1x11SBiDWF7ma9bSKacwCkBrpU8tUzm1Nhghbl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Гутцайт заявил в начале апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований

11 июля вице-президент МОК Крейг Риди говорил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Однако 5 октября Международная ассоциация бокса отменила запрет на допуск спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям.

15 ноября президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". Кулеба ответил, что речь идет об использовании спорта для обеления военных преступлений, и назвал такие шаги тошнотворными.

9 декабря саммит МОК оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. При этом в МОК сообщили, что на саммите произошла "острая дискуссия об участии спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, спорт, Беларусь, МОК, НОК, бойкот, война России против Украины, Международный олимпийский комитет
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