Глава НОК не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне

Гутцайт: Пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

Так он прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета от 25 января. Гутцайт отметил, что МОК подтвердил свои санкции против России и Беларуси, а также солидарность с украинскими спортсменами, однако также началась дискуссия о возможности участия в соревнованиях атлетов из всех стран, "особенно между которыми продолжаются войны".

По его словам, в рамках консультаций, организованных МОК, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством национальных олимпийских комитетов.

"Украина и некоторые государства-партнеры, бравшие слово, выступили против этого до завершения агрессии России. Для всего украинского спортивного сообщества – это принципиальный вопрос! В этом нас поддерживает и президент нашего государства, и все общество", – написал глава НОК Украины.

Он отметил, что часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов в спортивные соревнования.

"Недопустимой такая ситуация является и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях!!!" – заявил он.

Гутцайт считает, что украинские национальные спортивные федерации должны усилить коммуникацию с международными федерациями, чтобы запрет остался в силе.

"Примером является Национальный комитет спорта инвалидов Украины, который совместно с партнерами добился приостановки членства в РФ и РБ в Международном паралимпийском комитете. Без согласия МПК, МОК вряд ли сможет выработать какие-либо решения по этому вопросу. Кроме того, действуют санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов. В настоящее время ведется работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", – написал глава НОК.