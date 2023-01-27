Глава НОК не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне

Так он прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета от 25 января. Гутцайт отметил, что МОК подтвердил свои санкции против России и Беларуси, а также солидарность с украинскими спортсменами, однако также началась дискуссия о возможности участия в соревнованиях атлетов из всех стран, "особенно между которыми продолжаются войны".
По его словам, в рамках консультаций, организованных МОК, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством национальных олимпийских комитетов.
"Украина и некоторые государства-партнеры, бравшие слово, выступили против этого до завершения агрессии России. Для всего украинского спортивного сообщества – это принципиальный вопрос! В этом нас поддерживает и президент нашего государства, и все общество", – написал глава НОК Украины.
Он отметил, что часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов в спортивные соревнования.
"Недопустимой такая ситуация является и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях!!!" – заявил он.
Гутцайт считает, что украинские национальные спортивные федерации должны усилить коммуникацию с международными федерациями, чтобы запрет остался в силе.
"Примером является Национальный комитет спорта инвалидов Украины, который совместно с партнерами добился приостановки членства в РФ и РБ в Международном паралимпийском комитете. Без согласия МПК, МОК вряд ли сможет выработать какие-либо решения по этому вопросу. Кроме того, действуют санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов. В настоящее время ведется работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", – написал глава НОК.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Гутцайт заявил в начале апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.
11 июля вице-президент МОК Крейг Риди говорил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
Однако 5 октября Международная ассоциация бокса отменила запрет на допуск спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям.
15 ноября президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". Кулеба ответил, что речь идет об использовании спорта для обеления военных преступлений, и назвал такие шаги тошнотворными.
9 декабря саммит МОК оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. При этом в МОК сообщили, что на саммите произошла "острая дискуссия об участии спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях".